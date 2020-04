Motivul pentru care doi asistenţi medicali au intrat în greva foamei. Au COVID-19 şi spun că au fost păcăliţi şi umiliţi

Un cuplu de asistenţi medicali din judeţul Botoşani au intrat de ieri în greva foamei. Aceştia au fost depistaţi pozitiv la COVID-19 şi spun că au fost păcăliţi şi ţinuţi abuziv în spital, deşi sunt asimptomatici. Asistenţii şi-a fi dorit să stea acasă şi spun că habar nu au când vor fi externaţi. Mai mult decât atât femeia a ajuns să fie tratată cu anti-depresive.

”Nu am găsit nicio lege care să prevadă acest lucru”

Doina şi Florel Grigore sunt asistenţi medicali cu o carieră de peste 35 de ani. Doina lucrează la Spitalul Judeţean ”Mavromati” din Botoşani şi spune că s-a infectat cu noul coronavirus alături de încă 18 colegi de pe secţia unde lucra. Soţul acesteia s-a infectat la rândul său. Deşi au condiţii de autoizolare la domiciliu, femeia spune că au fost păcăliţi să se interneze în spital, deşi sunt asimptomatici. Şi asta în condiţiile în care, spun asistenţii, majoritatea colegilor infectaţi au rămas acasă. ”Pe 13 aprilie am fost testaţi. De pe 14 aprilie am intrat în izolare iar pe 16 aprilie am primit rezultatele la teste. Ne-au spus că atât eu cât şi soţul suntem pozitivi. Dar asimptomatici că nu am avut niciun simptom nici atunci şi nu avem nici acum. Ne-au sfătuit să luăm legătura cu medicul de familie dar şi cu un medic infecţionist. Iniţial medicul infecţionist ne-a spu că dacă suntem asimptomatici să stăm acasă. Ulterior am primit de la medicul infecţionist un mesaj prin care eram anunţaţi că trebuie să ne facem bagajele şi să sunăm la 112 că ordinul s-a abrogat peste noapte şi că trebuie să mergem la spital. Noi fiind totdeauna corecţi şi ştiind că ordinele se respectă mai ales în stare de urgenţă, ne-am pregătit şi am sunat la 112. Salvea nu a putut veni în aceea zi pentru că ne-au spus că sunt aglomeraţi. Au venit a doua zi pe la ora 16.00. Ne-a dus la spital şi aşa ne-am internat. Mai târziu am aflat că în situaţia aceasta nu suntem numai noi. Pe secţia noastră sunt 19 cadre infectate dar jumătate dintre noi stau încă acasă, fără să fia aduşi la spital. Şi atunci am realizat că ceva nu a fost legal. Dacă exista o lege prin care noi trebuia să stăm toţi închişi la spital chiar şi asimptomatici, am fi fost aduşi toţi aici. Şi am început să caut. Şi într-adevăr nu am găsit nicio lege care să prevadă acest lucru. ”, precizează Doina Grigore.

”Nu înţeleg de ce trebuie să trăiesc acest coşmar”

Mai mult decât atât, asistenta medicală spune că habar nu are când va fi trimisă acasă, nici ce se va întâmpla în continuare. Cei doi asistenţi sunt asimptomatici şi spun că ocupă degeaba un pat în spital dar şi se cheltuie bani auiurea pe spitalizarea lor. „ Noi aveam condiţii de autoizolare. În casă locuim doar eu şi soţul meu, nu şi alte rude. De ce consumăm resursele spitalului ocupând un pat ? Nu ar fi fost mai ieftin să mă testeze la domiciliu şi eu să stau în mediul meu, în care sunt obişnuită. Atâşia oameni au luat contact cu noi pe acest traseu, chiar dacă suntem asimptomatici. Adică, riscăm să-i îmbolnăvim şi pe alţii. ”, spune asistenta medicală. Femeia spune că nu a reuşit să găsească niciun răspuns fiind efectiv pasaţi de la un medic la altul. Cei doi asistenţi stau în continuare internaţi, de opt zile fără să ştie ce se va întâmpla în continuare. ” Am realizat că am fost păcăliţi. Noi dacă nu sunam la 112, nu păţeam nimic. Stau de atâtea zile în spital şi aşteptăm rezultatele la primele teste dar şi a doua testare. Când o întrebăm pe medicul infecţionist care ne-a sfătuit să venim aici, ce facem, când putem pleca, ne spune că nu ea se ocupă de noi, are alte pavilioane în grijă. Medicul care se ocupă de noi, ne spune că ne înţelege, că avem dreptate, dar nu ea poate decide. Eu nu ştiu medicul care decide pentru noi. Nu înţeleg de ce trebuie să trăiesc acest coşmar.”, spune asistenta medicală. Femeia a ajuns să primească antidepresive. Cei doi soţi au intrat de ieri în greva foamei iar din seara aceast sunt decişi să nu mai bea nici apă până vor fi testaţi şi vor primi răspunsuri. Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani recunoaşte că sunt cadre medicale care au refuzat internarea şi totodată arată că legea permite tot felul de interpretări. ” Sunt multe cadre medicale care au refuzat internarea. Aici este o chestiune de interpretare. Legea nu permite izolarea la domiciliu dar în acelaşi timp legea nu prevede internarea forţată. ”, spune Teodor Feraru, şeful DSP.

