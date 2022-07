Elevă de 10 la Bacalaureat, din nordul ţării. Veronica a făcut navetă zilnic 32 de kilometri pentru şcoală

În judeţul Botoşani după afişarea rezultatelor la examenul de Bacalaureat au fost înregistrate şase medii de 10.

Printre elevii cu 10 linie pe linie la Bacalaureatul 2022 se află şi Veronica Horopciuc, absolventă a Liceului ”Dimitrie Cantemir” din Darabani, cel mai nordic oraş din România, situat aproape de malurile Prutului.

Performanţa Veronicăi este extraordinară având în vedere că tânăra a făcut naveta zilnic, din comuna natală, pentru a urma cursurile.

Media obţinută de absolventa liceului din Darabani nu este însă o întâmplare, Veronica Horopciuc este pasionată de literatură, muzică, teatru dar mai ales matematică.

„Naveta, cu siguranţă a fost un efort în plus“

Veronica Horopciuc a fost fără îndoială unul dintre cei mai buni elevi ai şcolii din Darabani, o şcoală de altfel renumită la nivelul întregului judeţ.





La Bacalaureat a obţinut media 10, fiind singurul elev, de anul acesta, al unei şcoli din afara municipiului Botoşani, care a obţinute note maxime la toate probele de examen.





Pentru Veronica reţeta succesului a fost clasică. A învăţat constant şi a fost un elev serios. „Poate e răspunsul pe care îl dau mulţi elevi, dar, după mine, reţeta succesului e munca continuă, dorinţa de autodepăşire, de a încerca sa faci tot ce poţi pentru a reuşi. Cred ca un rol important îl are şi conştientizarea că înveţi pentru tine“, spune Veronica Horopciuc.





Performanţa tinerei este cu atât mai importantă cu cât Veronica şi familia ei au făcut eforturi pentru a face liceul şi pentru a obţine aceste rezultate. Ea locuieşte în mediul rural, într-o comună situată la 56 de kilometri de municipiul Botoşani. În fiecare zi, Veronica trebuia să străbată 32 de kilometri, dus-întors până la Darabani, la Liceul ”Dimitrie Cantemir”.





”Naveta cu siguranţă a fost un efort în plus din partea mea şi a părinţilor mei. Nu e uşor, comparativ cu a locui la 5 minute de liceu. Dar asta a fost situaţia şi m-am împăcat cu ea. Nu am văzut-o ca pe un impediment, dar nici nu cred că a fost vreo motivaţie in plus. Am învăţat pentru mine, pentru a construi o bază solidă pentru viitorul meu, nicidecum pentru a dovedi ceva cuiva”, precizează tânăra.

Pasionată de muzică şi matematică

Veronica a fost mereu o elevă silitoare şi o tânără cu multe hobby-uri. A făcut canto, teatru, a luat lecţii de chitară şi citeşte foarte mult. Spune că a găsit un echilibru între hobby-uri şi şcoală. Pe de o parte nu a renunţat la pasiuni pentru a învăţa mai mult, dar nici nu a sacrificat şcoala de dragul activităţilor extraşcolare.





”Îmi place foarte mult să citesc, ceea ce m-a ajutat foarte mult la Limba Română, unde in liceu accentul a căzut pe partea de literatură. Dar de mică am avut şi o înclinaţie spre partea artistică, încurajată fiind de părinţii mei. Încă de la grădiniţă am participat la cursuri de teatru şi canto, iar în liceu am descoperit chitara. Am urmat aceste cursuri până în clasa a XII-a inclusiv, cu toate că mulţi copii renunţă la anumite pasiuni din cauza examenului de Bacalaureat. Aveam într-adevăr un program încărcat, dar îmi făcea plăcere. Cheia este să găseşti un echilibru între ceea ce trebuie să faci şi ceea ce vrei să faci, şi cred cu tărie că totul se va aşeza de la sine”, spune Veronica.

Marea pasiune a tinerei din Mileanca este matematica. De altfel, visează să devină profesor de matematică. ”Matematica m-a atras dintotdeauna, la fel şi celelalte ştiinţe exacte. Îmi doresc să devin profesor de matematică. Părinţii mei sunt profesori, iar mama predă chiar matematica. Însă asta nu mi-a influenţat decizia, sau nu in felul în care ar crede unii. Părinţii mei au avut mereu încredere in mine şi m-au încurajat sa iau propriile decizii în funcţie de ce îmi doresc eu. Am simţit dintotdeauna că mă regăsesc in acest rol de dascăl, mi-a plăcut mereu sa lucrez cu copiii”, mărturiseşte Veronica.

