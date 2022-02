Dovada că se poate investi cu cap în Educaţie: grădiniţă de la ţară, cu dotări mai bune ca la oraş

Unităţile de învăţământ din mediul rural, din judeţul Botoşani, au fost cunoscute la nivel naţional, mai bine de trei decenii, pentru condiţiile de ev mediu oferite elevilor şi preşcolarilor. Şi în 2022, o parte a acestora încă au toaletă în fundul curţii, nu au încălzire adecvată, materiale didactice sau pur şi simplu funcţionează în clădirii vechi de câteva decenii, fără utilităţi.

În ultimii ani, în unele comune, autorităţile locale au început un program de investiţii în infrastructura educaţională. Unul dintre cele mai bune exemple este în comuna Băluşeni, acolo unde a fost dată în folosinţă acum o săptămână una dintre cele mai moderne grădiniţe din mediul rural, în Moldova.

Totodată autorităţile locale din Băluşeni derulează un program de modernizare completă, la ultimele standarde ale şcolilor din comună.

Grădiniţă cu dotări de aproximativ 500.000 de euro

În Băluşeni funcţiona o grădiniţă adăpostită de o clădire veche, rurală, cu încălzire precară, toalete în exterior şi condiţii inexistente pentru un învăţământ de calitate.





Prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale( AFIR), autorităţile locale din Băluşeni au reuşit să obţină finanţare pentru o nouă grădiniţă. Şi asta în condiţiile în care numărul preşcolarilor este destul de mare, peste 50 de copii. Lucrările au început anul trecut şi au fost finalizate la începutul lui 2022.







Clădirea a fost dată în folosinţă acum aproximativ o săptămână. Grădiniţa are două săli de clasă, spaţioase dar şi o sală multimedia pentru activităţi interactive. Toaletele sunt ultra-moderne, dotate inclusiv cu duşuri. Întreaga clădire este încălzită cu instalaţii moderne.

Fiecare sală de clasă are laptop-uri, videoproiectoare, imprimante şi alte dotări tehnice. În plus, fiecare grupă are seturi de jocuri şi jucării educative. La toate acestea se adaugă un spaţiu de joacă în aer liber. „Investiţia s-a ridicat la aproximativ 1.8 milioane de lei. Este o grădiniţă modernă şi totodată aşteptată în comunitate. Avem săli de clasă cu tot ce este necesar, laptop-uri, imprimante, videoproiectoare. Avem şi o sală multimedia dar şi un spaţiu de joacă cu gazon. Este o grădiniţă modernă aşa cum am văzut în mediul online”, spune Claudiu Doroftei, primarul din Băluşeni.

„Unii au condiţii mai bune ca acasă”

Nouă grădiniţă este o adevărată mană cerească pentru copii dar şi pentru educatori. Mulţi preşcolar se duc prea des la toaletă doar pentru a se bucura de robinetele cu apă caldă. „Condiţiile sunt incomparabile. La băi avem apă caldă. Unii au condiţii mai bune ca acasă. Copiii sunt entuziasmaţi, aici au toate condiţiile. Partea cealaltă le spuneam să le mai dea un puloveraş, acum le spunem să le dea tricouri, pentru că atmosfera este călduroasă şi la propriu, şi la figurat”, spune una dintre educatoare.







Elena Ştefan, are 22 de ani de experienţă în învăţământul preşcolar. Cunoaşte bine condiţiile din mediul rural. Inclusiv frigul, lipsa dotărilor şi a toaletelor normale. Pentru ea este o schimbare incredibilă. În primul rând, spune educatoarea, are şansa să-şi poată face meseria.





„La grupă avem tot. Adică imprimante, laptop-uri,videoproiectoare, jocuri, rechizite. Asta înseamnă că ne putem desfăşura activitatea în condiţii optime. Aşa se face performanţă în educaţie. Am 22 de ani de învăţământ şi am prins tot felul de vremuri. Să avem în unitate internet, să imprimăm pe loc, în format A4,A 3, color, cum vrem noi, este ceva extraordinar”, spune Elena Ştefan.

„Depinde de fiecare dintre noi, cum contribuim la educaţia copiilor”

Pe lângă grădiniţă, autorităţile locale reabilitează şi şcolile din comună. A fost semnat deja contractul de finanţare, pe fonduri europene, pentru 9.4 milioane de lei. Asta înseamnă reabilitarea şi modernizarea şcolii din Băluşeni, de asemenea veche, dar şi cea din Draxini.





Totodată vechea clădire a grădiniţei va fi complet reabilitată şi transformată într-un after-school. Atât reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean dar şi cadrele didactice spun că investiţiile în învăţământ pot schimba chipul societăţii româneşti.







„Ne bucurăm de asemenea investiţii care plasează grădiniţa sau şcoala respectivă exact în secolul care trebuie şi într-o comunitate educaţională modernă, în condiţii moderne, aşa cum ar trebuie să fie pentru toţi copiii din toată ţara. Bineînţeles că analizăm cu mare atenţie de fiecare dată dacă această investiţie este oportună”, a precizat Ada Macovei, inspector şcolar general.





„Felul cum se dezvoltă societatea depinde mult de fiecare dintre noi, cum contribuim la educaţia copiilor. Eu zic că se va vedea când aceşti copii vor creşte mari”, precizează şi Elena Ştefan.

