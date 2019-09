Cum a reuşit un preot să facă o grădiniţă pentru copiii nevoiaşi în curtea bisericii. „Parcă te strânge inima când vezi micuţi care nu pot merge la grădiniţă“

În municipiul Botoşani, sute de familii nu reuşesc să-şi dea copiii la grădiniţă. Motivul este acelaşi, nu au bani pentru masa zilnică şi nici pentru rechizite sau haine. Alte mii de familii trăiesc la limita subzistenţei în cartiere sărace. Cunoscând această realitate, un preot din municipiul Botoşani, Gabriel Mihăescu, parohul bisericii „Trei Ierarhi“ din cartierul Bucovina s-a hotărât în urmă cu doi ani să deschidă o grădiniţă, sub forma unui centru social, pentru ca măcar o parte din acei copii nevoiaşi să se bucure de educaţie.

Astăzi, după 24 de luni de bani strânşi şi efort, visul preotului a devenit realitate. Grădiniţa socială de la Trei Ierarhi îşi poate deschide porţile. Beneficiază de o sală de clasă modernă, de băi şi de o bucătărie nou şi cochetă. ”Este doar începutul, pentru că dorim să dezvoltăm acest proiect şi să includem şi şcolari cu probleme sociale”, spune Dorina Mihăescu, soţia preotului de la Trei Ierarhi.

Grădiniţă construită de la zero într-o anexă a bisericii

Dorina, soţia preotului Gabriel Mihăescu, a lucrat o viaţă în sistemul de învăţământ ca educatoare. Mult timp a activat şi la altă grădiniţă, de caritate, din municipiul Botoşani. A observat însă că este nevoie de mai multe aşezăminte sociale pentru a găzdui cât mai mulţi copii de vârstă preşcolară rămaşi acasă din cauza situaţiei materiale a familiei. ”Parcă te strânge inima când vezi micuţi care nu pot merge la fel ca ceilalţi la grădiniţă. Practic pierd o etapă din educaţia lor în societate. Tocmai de aceea ne-am gândit că trebuie să facem ceva în acest sens. Este nevoie de mult mai multe aşezăminte sociale care să-i ajute pe aceşti copii”, spune Dorina Mihăescu.





O parte din bucătăria grădiniţei FOTO Cosmin Zamfirache

Preotul a găsit imediat o anexă în curtea bisericii pe care să o reamenajeze şi să o transforme într-un centru social care poate servi drept grădiniţă. Au urmat aproximativ doi ani de eforturi şi bani strânşi pentru realizarea proiectului. „Totul a fost făcut cu fondurile bisericii. Au fost un efort financiar consistent. Gândiţi-vă numai la suprafaţa din spumă pe care să stea copiii, la toate dotările şi amenajările. Când strângeam nişte bani, mai făceam ceva, şi tot aşa”, spune Dorina Mihăescu. La sfârşitul verii, lucrările de amenajare au fost finalizate. A ieşit o grădiniţă mică, dar modernă. Dispune de o sală mare de activităţi, cu diferite spaţii pentru joacă sau învăţare. Podeaua este acoperită cu o mochetă specială din spumă iar încăperea este dotată cu mobilier şi material didactic, de la cărţi de poveşti şi până la planşe şi alte dispozitive pentru învăţare. Nu lipsesc nici jucăriile, care au fost donate de un grup de măicuţe catolice. Centrul social dispune de băi moderne, dar şi de o bucătărie. Cei mici vor beneficia de o masă caldă la prânz. În acest scop, au fost deja angajate două bucătărese.

Educaţie pentru copii şi părinţi

Cea care va lucra voluntar la grădiniţă, pe post de educatoare, este soţia preotului Mihăescu. Dorina Mihăescu va avea grijă de cei 15 copii cât încap momentan în centrul social de la „Trei Ierarhi“. Aici sunt acceptaţi copiii din familii cu situaţie specială, care fie nu au apucat să-şi înscrie copiii la o grădiniţă de stat, fie au o situaţie financiară precară. Au prioritate cazurile cele mai deosebite şi cu nevoia cea mai mare de ajutor. ”Noi venim în sprijinul familiilor tinere care au loc de muncă, dar nu au o casă a lor, trăiesc cu părinţii, cu alte rude sau în chirie. Vorbim de familii cu probleme sociale care au nevoie de ajutor. Dorim să venim atât în sprijinul părinţilor, dar şi al copiilor.”, spune Dorina Mihăescu.







Sunt acceptaţi copii cu vârste între 2 şi 5 ani, urmându-se, spune educatoarea, programa ministerului pentru preşcolari.





Dorina Mihăescu FOTO Cosmin Zamfirache

Grădiniţa a fost deschisă încă de la începutul anului şcolar, dar prima săptămână a fost una de acomodare şi de strângere a cererilor venite din partea părinţilor urmând ca săptămâna aceasta să fie program obişnuit de la 8.00 la 16.00, cu masă caldă şi odihnă, pentru cei mici, la prânz. Mai mult decât atât, pe parcursul anului vor avea loc şi activităţi pentru părinţi, mai ales cei aflaţi în situaţie de criză şi cu probleme financiare. Mai precis, cu ajutorul specialiştilor vor fi ore de consiliere psihologică, cursuri interactive pe teme medicale, sociale şi multe altele.

Totodată, preotul şi soţia sa urmăresc extinderea centrului, tot din fondurile proprii. În câţiva ani urmăresc să construiască şi un after school pentru copiii nevoiaşi dar şi extinderea grădiniţei pentru a încăpea mai mulţi copii. În scurt timp va fi realizat şi un spaţiu de joacă pentru copiii de la grădiniţă. Accesul este gratuit la grădiniţă şi numeroşi părinţi au venit să-şi înscrie copiii. ”Copilul meu are un mic defect de vorbire, am ajuns recent în oraş, am venit de la ţară şi nu am reuşit să-l înscriu la grădiniţă. Am auzit că se deschide această grădiniţă şi am venit cu sufletul la gură că altă şansă nu avem”, spune o botoşăneancă cu trei copii.

