Cum a aruncat statul bani pe un cartier de locuinţe sociale făcute pe jumătate. Mii de oameni aşteaptă o casă

La marginea municipiului Botoşani, pe drumul care duce către comuna Roma, lângă un cartier ANL, Primăria oraşului a vrut să facă câteva blocuri cu locuinţe sociale, mai ales că era cerere mare în acest sens, ba chiar a obţinut şi finanţare de la Ministerul Dezvoltării. Construcţia blocurilor a început în 2016, dar nici până astăzi acestea nu sunt finalizate, din lipsa fondurilor. Din cauza plăţilor întârziate şi a creşterilor costurilor cu materialele, constructorul a renunţat la contract în 2018. De atunci, scările de bloc, ridicate „la roşu”, zac în paragină, fără să aibă măcar un acoperiş finalizat, fiind acoperite cu o folie, deja deteriorată. În tot acest timp, peste 1.500 de botoşăneni solicită o locuinţă socială. „Aştept de patru-cinci ani. Stau ba pe la o mătuşă, ba pe la o rudă de la ţară. Am şi copii”, mărturiseşte un botoşănean, singur întreţinător de familie.

Locuinţe sociale făcute pe jumătate

Povestea cartierului cu locuinţe sociale din zona supranumită Cişmea începe în 2016, când Primăria Botoşani a reuşit să obţină un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Altfel spus, ministerul plătea pentru construcţia a 72 de locuinţe sociale, 50 de apartamente şi 22 de garsoniere. Acestea urmau să fie amplasate într-un cartier cu locuinţe ANL. Lucrările au fost adjudecate de o firmă de construcţii din Botoşani care a început lucrările chiar în acel an, iar blocurile ar fi trebuit terminate în cel mult un an şi jumătate. După doi ani însă, lucrările au ajuns la 53 %, iar constructorul a cerut rezilierea contractului. Antreprenorul spune că a renunţat la contract din două motive clare: primea banii cu ţârâita de la stat, iar scumpirea materialelor coroborată cu creşterea salariilor muncitorilor transforma contractul într-o afacere păguboasă, ce aducea pierderi destul de mari. Ba chiar firma s-a împrumutat la bancă pentru a putea executa lucrările în aşteptarea banilor de la stat. „Primăria a făcut doar câteva plăţi, să zicem una mai consistentă, după ce noi am susţinut lucrările o perioadă de aproape opt luni. Noi întâmpinăm probleme şi din această cauză. Am luat bani din bancă, am plătit dobândă, am susţinut lucrările, am plătit taxe, impozite,TVA. Dar de la Primărie veneau greu banii. Când au crescut salariile în construcţii, acei 3.000 de lei pe angajat, dar şi odată cu scumpirea materialelor cu 40-46%, de comun acord s-a reziliat contractul. Nu mai era rentabil”, spune Radu Mihalache, unul dintre reprezentanţii firmei de construcţii.

Primăria abia caută soluţii

Aşa se face că, din 2018, blocurile zac fără ca Primăria să mai găsească vreun constructor pentru a le finaliza, ci abia acum se fac evaluări pentru a vedea cât mai costă continuarea lucrărilor. „Am făcut o evaluare a lucrărilor care trebuie executate de la stadiul fizic pe care-l avem acum, de 53 %, pentru a semna un act adiţional la contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării şi să putem continua”, spune primarul Cosmin Andrei.

Fostul constructor spune că există riscul degradării lucrării, lăsată atâta timp în paragină, cu atât mai mult cu cât blocurile sunt acoperite doar cu o folie, deja deteriorată, iar infiltraţiile de apă afectează elementele din structura şarpantei. „Dacă ajunge apă pe placa de beton din pod, afectează la elementele de prindere, de la talpă”, precizează Radu Mihalache. În prezent, valoarea totală a investiţiei ar ajunge la 11 milioane de lei.

