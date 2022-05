Cine erau boii, cowboy-ii Epocii Fierului în Europa şi duşmanii neîmpăcaţi ai dacilor

În jurul anului 60 îHr, războinicii daci plecau la luptă sub conducerea regelui lor Burebista. Inamicul lor era unul deosebit de puternic şi care, de ani buni, ameninţa sălaşurile dacilor din Transilvania de astăzi.

Se numeau boii şi, după conform specialiştilor, erau un trib celtic foarte războinic care îşi făcuse sălaşurile în Câmpia Pannonică. Ameninţarea era şi mai serioasă, pentru daci, cu cât boii, făcuseră alianţă cu tauriscii, un alt trib celtic, cu tradiţie războinică.

Armatele acestei confederaţii celtice erau conduse de regele lor Cristasiros, un războinic faimos. Dacii au reuşit însă să-i spulbere pe boi şi taurisci, printr-o expansiune vestică fără precedent a triburilor dacice.

Boii au fost în parte măcelăriţi, în parte alungaţi dincolo de sălaşurile lor, către Galia. Numele lor a rămas însă în istorie, ca parte importantă a zbuciumatei istorii a Epocii Fierului în Europa.

„Văcari” sau „războinici”

Etnonimul ”boii” a ridicat multe semne de întrebare. O parte a specialiştilor consideră că acesta este un cuvânt de origine indoeuropeană care ar însemna „vacă”. De aici s-a ajuns la concluzia că acest trib, boii, fie erau mari crescători de vite şi au fost identificaţi cu această profesie, un soi de ”cowboy” ai Epocii Fierului, fie venerau acest animal, având probabil un rol în miturile lor fondatoare.





Alţi specialişti arată că de fapt ”boii” extras tot din rădăcină proto-indo-europeană ar însemna de fapt „războinic”. Lucru cumva logic pentru neamurile celtice. În ajutorul primei teoriii, cum că numele tribului vine de la cuvântul „vacă”, vine o mărturie de a lui Polybius care vorbeşte despre „boi” ca oameni care-şi măsurau averea în numărul de vite deţinut. Cu alte cuvinte, aceasta era principala lor îndeletnicire, de văcari.



Părinţii Boemiei şi ai unei înfloritoare culturi a fierului în Europa Centrală

Lăsând la o parte considerentele de ordin lingvistic, boii erau un trib sau o confederaţie de triburi, foarte războinice, din neamurile celţilor, care şi-au lăsat puternic amprenta asupra Europei Centrale. Undeva în secolul al V-lea îHr, boii, alături de alte neamuri celtice, au migrat dincolo de Alpi, din Galia şi Elveţia actuală, către câmpiile din nordul Italiei.





I-au învins pe etrusci şi i-au alungat din zona câmpiei râului Po. Boii au cucerit oraşul etrusc Felsina şi au întemeiat primele lor sălaşuri acolo, numindu-l Bononia, adică Bologna de astăzi. Boii au fost mereu un ghimpe în coasta romanilor. Istoricul Polybius le descria în felul următor, stilul de viaţă. „Trăiau în sate fără ziduri de apărare, în case fără mobilă. Dormeau pe paturi de frunze şi se hrăneau cu carne, mai ales că se ocupau doar cu războiul şi agricultura. Habar nu aveau de ştiinţe şi duceau un trai simplu. Ceea mai mare bogăţie a lor erau vitele şi aurul pentru că acestea erau singurele lucruri pe care le puteau căra cu ei, atunci când era nevoie. Camaraderia era cea mai apreciată, fiindcă cel mai temut şi puternic din rândul lor era acela care avea cei mai mulţi oameni pe lângă sine”, scria istoricul roman.





Boii s-au aliat cu triburile galice cisalpine, dar şi cu etruscii, iar începând cu secolul al III-lea îHr au purtat război cu romanii, fiind unul dintre cei mai incomozi adversari, mai ales că războinicii Boilor erau foarte buni în luptă. Boii s-au aliat chiar şi cu Hannibal atunci când marele general cartaginez a trecut Alpii şi a invadat Italia. Ei sunt cei care l-au ucis pe generalul roman Albinus în anul 216 îhr.





Transformarea Romei în super-putere, mai ales după înfrângerea Cartaginei, au adus zile grele pentru pentru triburile Boilor în Italia de Nord. Mai precis, aceştia au fost alungaţi de romanii conduşi de Scipio, după o serie de bătălii. O parte a Boilor au trăit însă în Europa Centrală, în Cehia de astăzi. De altfel numele vechi al Cehiei, Boemia, vine de la aceste triburi şi înseamnă „Ţara Boilor”.





În Boemia, triburile Boilor au reuşit să creeze o puternică cultură a fierului de tip La Tene, cu piese deosebite din fier, cu arme, unelte şi podoabe. Boii din Boemia au ajuns o putere, deloc de neglijat în Europa Centrală. Spre deosebire de Boii din Italia de Nord, cei din Boemia trăiau, mai ales în secolul I îHr, în aşezări fortificate, numite oppida. Aici aveau ateliere meşteşugăreşti, şi îşi puteau adăposti turmele de vite. Ba chiar, ajung să aibă regi cu renume care se mândresc cu numărul mare de războinici şi care îşi permit să bată monedă proprie.



Boii şi dacii, o duşmănie pe viaţă şi pe moarte

Triburile celţilor au fost parte componentă a istoriei dacilor. În primul rând din punct de vedere etnic, este posibil ca dacii să se fi născut dintr-un amestec tribal de traci şi celţi în timpul marilor migraţii din Epoca Fierului, în zona dunăreană, pornind de la alianţe cu scop militar. În plus, triburile dacilor s-au aflat mult timp sub dominaţia războinicilor celţi, mai ales în zona Transilvaniei. În special sub dominaţia triburilor scordiscilor.





Celţii aveau o vastă experienţă militară, o cultură războinică greu de egalat în acele vremuri dar şi arme deosebit de performante, în Epoca Fierului. Prezenţa celtică este dovedită de numeroasele morminte cu inventar specific, printre care se disting armele şi mai ales frumosul coif celtic de la Ciumeşti.





Influenţa celtică asupra dacilor se observă deasemenea în urma descoperirilor arheologice, în inventarul mormintelor. Spadele, vârfurile de lance şi chiar echipamentul războinicilor daci are influenţă celtică. Se bănuieşte că dacii purtau pantaloni coloraţi asemeni celţilor şi intrau în luptă cu aceeaşi furie războinică.





Odată cu trecerea secolelor, dacii au dobândit experienţa şi tehnologia necesară nu numai pentru a face faţă celţilor, dar şi pentru a-i alunga din zonă. Cristalizarea clanurilor şi triburilor dacice sub Burebista, o căpetenie sub-carpatică, a dus la o serie de războaie cu triburile celţilor. Mai ales că Boii au fost alungaţi din Boemia de neamurile germanice şi au ocupat Pannonia, chiar în coasta triburilor dacice.





Burebista şi războinicii daci, au distrus confederaţiile celtice şi i-au alungat. „Boerebistas, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceştia ticăloşiţi de nesfârşitele războaie şi i-a îndreptat prin abstinenţă şi sobrietate şi ascultare de porunci, aşa încât, în câţiva ani, a întemeiat o mare stăpânire şi a supus geţilor cea mai mare parte din populaţiile vecine; ba a ajuns să fie temut chiar şi de romani, pentru că trecea Istrul fără frică, prădând Tracia până în Macedonia şi Iliria, iar pe celţi, cei ce se amestecasera cu tracii şi cu ilirii, i-a pustiit cu totul, iar pe boiii de sub conducerea lui Critasiros, precum şi pe taurisci, i-a nimicit cu desăvârşire”, scria Strabo.





Boii au fost alungaţi către Europa Vestică. O parte s-au aliat cu helvetii şi au atacat posesiunile romane. Au fost învinşi de Caesar. Cei care au supravieţuit au fost colonizaţi în estul Franţei de astăzi.



Triburile boilor au dat şi numele unei provincii importante din Europa Centrală şi au lăsat o bogată moştenire culturală. Numele lor ca şi originea acestor triburi au rămas un mister pe care şi astăzi oamenii de ştiinţă încearcă să le dezlege.

