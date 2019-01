Fabulosul concurs de sănii trase de câini din Munţii Bârgăului. Preotul catolic român ajuns campion mondial la această disciplină

Pasul Tihuţa, trecătoarea din Munţii Bârgăului care leagă Transilvania de Moldova, găzduieşte în weekendul 26-27 ianuarie 2019 cel mai important concurs de atelaje canine din ţara noastră, cu participare internaţională.

Concursul s-a desfăşurat la 1.200 de metri altitudine, iar traseul a urmat „Drumul Romanilor”, un drum istoric care se întinde pe 12 kilometri şi este cunoscut încă din secolul al XVIII-lea.

„Drumul Romanilor este un drum vechi, pietruit, a cărui origine clară nu a fost stabilită încă de arheologi, fiind considerat fie antic, fie medieval, fie grăniceresc (...) În ceea ce priveşte originea romană, drumul se aseamănă într-adevăr cu un artefact roman”, explică, pentru Adevărul.ro, geograful Ioan Bâcă.

Scopul Concursului Internaţional de Atelaje Canine „Drumul Romanilor”, care deja se află la ediţia cu numărul III, este tocmai să promoveze acest traseu de vis, alături de un sport încă prea puţin cunoscut în România.

Ediţia de anul acesta a atras 36 de concurenţi din 6 ţări – Bulgaria, Serbia, Slovacia, Polonia, Ungaria şi România. Competiţia se desfăşoară în două manşe, clasamentul final stabilindu-se prin însumarea timpilor obţinuţi. Au participat câini din rasele nordice: Malamut de Alaska, Husky Siberian, Samoyed şi Câine de Groenlanda.

În spatele acestei competiţii care are nevoie de eforturi logistice extraordinare, având în vedere faptul că totul se desfăşoară la 1.200 de metri, se află preotul greco-catolic Attila Kiss, care are în plamares şi titlul de campion mondial la acest sport , fostul subprefect de Bistriţa-Năsăud Damaschin Berende şi fiul său, Bogdan, momentan student. Bogdan Berende are şi el în palmares titluri de campion european. Cei trei sunt sprijiniţi în organizarea acestei competiţii şi de organizaţia Tăşuleasa Social.