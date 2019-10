Campioana europeană de juniori la tenis de masă: „Eu şi paleta suntem cei mai buni prieteni, indiferent de rezultat“

Este vorba despre românca Tania Plăian, care a reuşit la „TOP 10 Europa”, competiţie care a avut loc în perioada 4-6 octombrie în Noordwijk, Olanda, să cucerească medalia de aur la juniori feminin, după 7 victorii şi 2 înfrângeri. Medalia de aur şi-a asigurat-o la ultimul meci, când a învins-o pe Jamila Laurentin (Italia), cea care ocupa prima poziţie înainte de întâlnire.



Performanţa Taniei, sportivă originară din Bistriţa, nu este singulară. În ultimii ani, la campionatele Europene de Juniori şi Cadeţi a obţinut 9 medalii (2 de aur, 3 de argint şi 4 de bronz).



„Am început să practic tenisul de masă la vârstă de 9 ani şi jumătate dintr-o întâmplare. Antrenorul meu, Marian Filipas, care de altfel este şi nasul meu de botez, m-a ajutat să mă transfer de la o şcoală destul de slabă din judeţul Bistriţa-Năsăud la Liceul cu Program Sportiv din municipiul Bistriţa, unde am fost nevoită să practic un sport, iar eu am ales tenisul de masă”, îşi aminteşte Tania primii paşi făcuţi în acest sport.



Ceea ce a impresionat-o cel mai mult, în clipa când a călcat pentru prima dată într-o sală de tenis de masă, a fost rapiditatea cu care se mişcau sportivii. Atunci a pus mâna întâia oară şi pe o paletă şi a simţit că între ea şi tenisul de masă există o conexiune aparte.



Sportiva cochetase la vârsta de 6 ani cu gimnastica ritmică, dar, deşi era un copil la acea vreme, nu simţea că se regăseşte în acest sport. „Chiar dacă am început tenisul destul de târziu, antrenorii au crezut în mine şi în potenţialul meu şi au fost mereu în spatele meu când am avut nevoie de ajutor Iubesc acest sport, chiar dacă sunt momente greu de trecut, mă adun, mă mobilizez şi continui să muncesc”.





Antrenamente zilnice



Pentru a atinge performanţele la care a ajuns, Tania Plăian se antrenează zilnic 5 ore. Doar duminica merge 2 ore şi jumătate la antrenamentele de la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Nistriţa, acolo unde este amenajată o sală specială pentru antrenamentele la tenis de masă – sala ”Gheorghe Bozga”.



Cu multă muncă, dar şi cu mult talent şi dedicare, sportiva a reuşit performanţe de invidiat. La Campionatele Europene de Juniori şi Cadeţi, pe parcursul anilor, a obţinut 9 medalii (2 de aur, 3 de argint şi 4 de bronz). Anul trecut, la Cluj-Napoca, a reuşit să producă surpriza concursului devenind vicecampioană europeană la junioare în proba de simplu feminin, acest rezultat fiind unul dintre cele mai bune rezultate din cariera sa.



„Anul acesta am obţinut, la TOP 10 EUROPA, medalia de aur în proba de simplu feminin, o medalie atât de valoroasă pentru mine deoarece a fost pentru prima dată că mi s-a cântat imnul României la această probă. Am fost foarte bucuroasă şi mândră de mine pentru că am muncit foarte mult ca să ajung în fruntea podiumului”, spune campioana.



Paleta, o baghetă magică



Încă de când a început tenisul de masă, prietenii şi toţi cei apropiaţi au fost alături de Tania Plăian, indiferent de rezultatele obţinute. Mereu au sprijinit-o, iar tânăra crede că acesta este un factor destul de important în cariera unui sportiv.



„Când sunt în sala de tenis, la o competiţie sau antrenament, uit de toate problemele şi încerc să mă concentrez pe ceea ce am de făcut acolo. Eu şi paleta suntem cei mai buni prieteni, indiferent de ce rezultat obţin. Paleta pentru mine este ca o bagheta magică, iar cu ea simt că pot face minuni în acest sport”, spune Tania.



În toţi aceşti ani, tenisul a ajuns a doua familie a sportivei deoarece în sala de tenis îşi petrece majoritatea timpului şi acolo, cu antrenorii şi colegii de antrenament, stă mai mult timp decât cu familia sa.



Pentru a avea o carieră de succes, tânăra campioană spune că un sportiv trebuie să fie muncitor, în primul rând, apoi trebuie să fie şi talentat, ascultător, ambiţios şi disciplinat. „Dacă un sportiv nu munceşte şi nu este serios la antrenamente, degeaba este talentat. Eu cred că în sport, talentul reprezintă 1%, pe când munca 99%. Fără muncă, eu nu aş fi ajuns aici”.





Împacă şcoala cu sportul



Şcoală bistriţeană de tenis de masă este una dintre cele mai performante din ţară. Unii dintre cei mai titraţi sportivi ai CSM Bistriţa, la acest sport, sunt: Călin Creangă, medaliat la nenumărate Campionate Europene; Adrian Crişan, campion european la seniori, cu cinci participări consecutive la Jocurile Olimpice; Mihaela Steff; fraţii Szocs Bernadette şi Szocs Hunor, care sunt medaliaţi şi campioni la Campionate Europene de mai multe ori. Toate aceste performanţe s-au realizat sub bagheta antrenorilor Gheorghe Bozga şi Marian Filipaş.



Fiind în clasa a XII-a, eleva Tania Plăian spune că încearcă, pe cât se poate, să împace şcoala cu sportul de performanţă. „Câteodată nu îmi iese, având un program destul de încărcat, dar, fiind ascultătoare şi văzându-mi de treabă la şcoală, profesorii mă înţeleg şi îmi acordă mai mult timp.”



Pentru viitor, Tania îşi doreşte să cucerească o medalie la Campionatul Mondial de Juniori care se va desfăşura în perioada 24 noiembrie – 1 decembrie 2019, în Thailanda. Apoi, urmează pasul firesc către seniorat unde, de asemenea, vrea să ocupe un loc în echipa de senioare a României şi să ducă mai departe tradiţia medaliilor pe care sportivii români le cuceresc la acest sport.

Pe aceeşi temă:

Cum a ajuns o româncă get-beget campioană europeană la kurash, sport de luptă tradiţional tătăresc. „Părinţii mei au aflat dintr-un ziar că fac judo“

Elevul român care a cucerit aurul mondial la matematică. „În spatele acestui succes stă o muncă titanică”