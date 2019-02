Bistriţa se vrea capitala sportului. Autorităţile pregătesc o sală polivalentă cu 2.600 de locuri şi stadion cu 10.000 de locuri

Într-o conferinţă de presă, preşedintele de Consiliu Judeţean Radu Moldovan a anunţat că lângă Bistriţa, în complexul denumit Wonderland, care momentan conţine o pârtie de schi, va fi amenajat şi un complex sportiv.

Acesta va include o sală polivalentă cu 2.600 de locuri, cu zone pentru alimentaţie publică, teren de pregătire, vestiare, sală pentru conferinţe şi chiar un hotel mic pentru echipele oaspete.

La sala polivalentă se adaugă şi un stadion de fotbal la standarde UEFA, cu 10.000 de locuri, ce va include şi o pistă de alergare. În total, mai bine de 10 sporturi vor putea fi practicate în sala polivalentă şi pe stadionul din apropiere.

Sala polivalentă va putea fi transformată şi în sală pentru concerte. TIR-urile vor avea acces în complex pentru a putea transporta scena şi aparatură necesară concertelor.

În cazul lor, suprafaţa de joc a putea fi acoperită cu scaune, capacitatea acesteia dublându-se practic. Între terenul de joc pentru handbal şi volei şi cel de pregătire va fi un perete mobil, care va putea fi retras integral. Astfel, terenul de pregătire va putea găzdui scena pentru concerte.

Preşedintele de Consiliu Judeţean care şi-a asumat acest proiect speră ca peste trei ani să inaugureze sala polivalentă şi stadionul. Pentru sala polivalentă deja au fost pregătite studiile necesare, investiţia fiind estimată la 10 milioane de euro.

„Ne-am dorit să facem o sală de sport, care să ofere facilităţi multiple, care să fie dotată cu facilităţi de ultimă generaţie. Am trimis solicitări la toate federaţiile de specialitate, de la cea de handbal, volei, de baschet sau tenis de câmp, pentru că vrem să avem toate aceste suprafeţe omologate. Am studiat toate cerinţele federaţiilor internaţionale care gestionează aceste sporturi, pentru a putea găzdui evenimente naţionale şi internaţionale”, a explicat preşedintele de Consiliu Judeţean, în cadrul unei conferinţe de presă.

Singurul stadion al Bistriţei va fi demolat

Stadionul va fi numit „Jean Pădureanu”, numele fiind preluat de la singura bază sportivă din parcul municipal. Odată ce stadionul din Wonderland va fi gata, cel din Parcul Municipal va fi demolat, iar suprafaţa respectivă folosită pentru prelungirea parcului. De asemenea, aşa va fi unit parcul municipal cu malul râului Bistriţa, zonă ce va fi de asemenea amenajată.

Acest proiect aparţine, însă, Primăriei Bistriţa, care doreşte să preia stadionul „Jean Pădureanu”, care se află în administrarea administratorului judiciar al fostei Gloria Bistriţa.

„Sper ca domnul ministru Suciu să aprobe lista sinteză a Companiei Naţionale de Investiţii şi cu complexul sportiv. Prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se aprobă pista sinteză a CNI. Avem acordul CNI de anul trecut, am depus solicitările, am depus toate documentele. Ei ne-au spus că pot să facă studiul de fezabilitate sau să îl facem noi. Ştiind cât durează lucrurile în Bucureşti am luat decizia să îl facem noi, l-am făcut din decembrie. În lista sinteză vom regăsi complexul sportiv. Sperăm să dea drumul rapid CNI la licitaţie pentru proiectare şi construcţie”, a mai spus preşedintele de Consiliu Judeţean.

Vă mai recomandăm:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: