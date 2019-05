Votul la vârsta majoratului: „Aştept ca cei care ne vor reprezenta ţara în Parlamentul European să se implice mai mult pentru noi, tinerii...“

Daiana Lemnean este elevă a clasei a XI-a a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu din Baia Mare. A împlinit vârsta majoratului în data de 19 mai şi astăzi a fost nerăbdătoare să poată schimbă ceva în ţara unde a ales deja să îşi continue studiile.

„Am aşteptat cu nerăbdare să fac vârsta de 18 ani, deoarece am ştiut că atunci va fi momentul când votul meu va putea schimba ceva şi, totodată, va fi luat în considerare, deşi e anonim. Am aşteptarea ca cei care ne vor reprezenta ţara în Parlamentul European să ofere mai multe oportunităţi şi să se implice mai mult pentru noi, tinerii, nu numai prin simpla lor prezenţă acolo. Îmi doresc să am un viitor mai bun şi în privinţa oportunităţilor mele de studiu. Deşi încă nu am ales o facultate înspre care să mă îndrept, cu siguranţă rămân să studiez aici, în ţară”, a spun Daiana imediat după ieşirea de la urne.

Tânăra băimăreancă şi-a motivat şi decizia de a-şi exercita dreptul de vot.

„Astăzi am ales să merg la vot pentru viitorul nostru, al tinerilor. Sunt de părere că fiecare tânăr, deţinând acest drept, trebuie să îşi exprime opinia faţă de propria sa ţară şi faţă de viitorul său. Votul trebuie văzut de noi, tinerii, ca o responsabilitate morală faţă de societate”, a spus Daiana Lemnean.

În municipiul Baia Mare, până la ora 15:00 au votat un număr de 2.603 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani.





