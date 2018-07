Vecinii profesorului universitar omorât într-un cartier select din Baia Mare sunt şocaţi: „Deşi avea două doctorate, se oprea să vorbească cu oricine”

La locuinţa unde a avut loc tragedia era o linişte deplină după-amiaza zilei de marţi, 10 iulie. Câţiva vecini opriţi la poartă discutau despre nenorcirea care s-a produs noaptea trecută. Cu reţinere, câţiva oameni au vorbit despre el, doar în termeni laudativi. „E o tragedie. Era un om extraordinar, oricând gata să ajute. Deşi avea două doctorate, se oprea să vorbească cu oricine”, spune un bătrân din apropiere.

Două femei confirmă, la o altă poartă. „Sigur că l-am cunoscut, era un om foarte amabil, mereu. Şi doamna e la fel”, spune una dintre ele. Despre nenorocirea de noaptea trecută, însă, le e greu să vorbească. „Totă lumea presupune, dar nimeni nu ştie sigur ce a fost acolo. Ei au două case în curte, probabil că doamna era în cealaltă casă, de aceea nu o fi auzit nimic”, completează a doua vecină.

Lângă poarta familiei Gavrilescu, vecinul lor, Tiberiu Robotin (foto jos), este cu lacrimi în ochi. „Stăteam cu ei la cafea. Era un om... ajuta pe toată lumea. Era foarte inteligent”, spune el.

Mai mult în şoaptă, un alt vecin spune că fiul cel mic, cu care se presupne că ar fi avut conflictul azi noapte, ar avea probleme psihice. Sub protecţia anonimatului, oamenii spun că ar fi sub tratament, la o clinică din Cluj Napoca, dar că venea deseori acasă la Baia Mare. Aceştia spun că băiatul, care acum are 37 de ani şi este absolvent a două facultăţi, avea, de alfel, locuinţă la Cluj Napoca. Despre fiul cel mare, oamenii spun că e plecat din ţară.

Tot sub protecţia anonimatului, un medic a arătat că bolile psihice sunt total imprevizibile. „Nu poţi să ştii niciodată cum evoluează. Acum poate fi bine, iar în secunda următoare, se poate declanşa o criză dintr-un motiv aparent banal”, spune medicul.

Profesorul Liviu Gavrilescu a fost găsit în această dimineaţă mort, în propria casă. Soţia lui a fost cea care l-a descoperit şi a sunat la 112. Trupul luii a fost tranportat la morgă pentru necropsie, însă procurorii au confirmat că a fost o moarte violentă. Unele surse arată că ar fi fost vorba de un scandal izbucnit între el şi fiul său, care nu mai este de găsit. Deocmandat, însă, nu s-au făcut niciun fel de acuzaţii. Oamenii legii cercetează un caz de omor.

Liviu Gavrilescu ar fi împlinit 66 de ani în 31 august. El a fost consilierul prefectului timp de mai mulţi ani, iar în urmă cu trei luni s-a pensionat.

