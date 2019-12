Un tânăr liberal a fost pus director la Apele Române Maramureş, unde mama sa este inspector, iar unchiul inginer

În vârstă de doar 27 de ani, Andrei Enache este de vineri, 6 decembrie, director la Apele Române. Munca asiduă depusă pentru partid prin împărţirea de flyere în campania electorală i-a fost răsplătită cu un post de director chiar la instituţia la care mama sa lucrează de 26 de ani, iar unchiul său este inginer.

Andrei Enache este topograf şi a fost angajat la Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Maramureş în urmă cu aproximativ doi ani şi, conform numirii pe care a primit-o vineri, în următoarele trei luni va fi director la SGA Maramureş. Tânărul liberal a profitat de vizitele lui Klaus Iohannis şi Ludovic Orban în Baia Mare şi s-a fotografiat cu cei doi, poze pe care ulterior le-a făcut publice pe pagina personală de Facebook.

Andrei Enache, în campania electorală. FOTO: Facebook

„Contractul colectiv de muncă prevede ca persoana care ocupă o funcţie de conducere să aibă opt ani experienţă. El are doar doi. Poate de aceea l-au numit doar pentru o perioadă de trei luni. Cert este că la negocieri li s-a atras atenţia liberalilor că acest tânăr Enache nu are experienţă, dar ei au spus că nu îi interesează şi că tot ce are sânge PSD trebuie schimbat”, susţin surse neoficiale.

Tatăl său este fost colonel de armată, astăzi în rezervă. La pensie a urmat îndeletnicirile familiei sale şi şi-a deschis o firmă de topografie.



Rămâne de văzut cum va gestiona Andrei Enache relaţia profesională cu mama sa, având în vedere că aceasta este inspector, un sector direct subordonat directorului instituţiei şi unde şi-a dorit aceasta să ajungă după ce a plecat din funcţia de juristă.

