Românul care a muncit în străinătate şi a cumpărat o ambulanţă pe care a donat-o spitalului din localitatea natală

Liviu Bledea, în vârstă de 40 de ani, a plecat din oraşul său, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, în urmă cu 11 ani, să-şi găsească un rost în Italia. În Peninsulă, a muncit mai întâi în domeniul construcţiilor, apoi ca şofer de TIR, pentru ca în final să se întoarcă în construcţii. Cert este că nicio clipă nu a făcut rabat la muncă, pentru că a visat la un viitor mai bun pentru familia sa: o soţie şi un băieţel de aproximativ 1 an.

În cei 11 ani de Italia, Liviu Bledea s-a întors periodic acasă, în Sighetu Marmaţiei, ultima oară cu un an în urmă, când a putut constata care sunt problemele cu care se confruntă comunitatea în care a crescut. Astfel, el a aflat că există probleme la Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, mai precis, că nu există suficiente ambulanţe pentru transportul bolnavilor. Aşadar, sigheteanul a decis să vină în ajutorul comunităţii şi, cu bani strânşi la muncă în Italia, a demarat procedurile de achiziţionare a unei ambulanţe din Milano, o autospecială pe care ulterior a donat-o Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei.

„Nu vreau să creadă lumea că eu sunt milionar“

„Am făcut acest gest strict pentru a veni în ajutorul altor oameni, al celor care au nevoie. Şi, bineînţeles, m-am gândit în primul rând la comunitatea din care am plecat. La Spitalul din Sighetu Marmaţiei chiar era şi este nevoie de ajutor. După ce am fost în vizită în ţară anul trecut, mi-am zis că, dacă statul român nu face nimic, noi de ce nu am putea face, din puţinul pe care îl avem? Nu vreau să creadă lumea că eu sunt milionar sau aşa mai departe. Din puţinul pe care îl am dau şi la alţii. Eu am văzut cum fac cei din Italia şi acelaşi sistem se poate implementa şi aici: uniţi mână de la mână. Sunt şi la noi persoane, cum zic italienii, care sunt pentru bine, dar majoritatea sunt doar pentru ei. Am avut foarte multe de învăţat dincolo şi m-am lovit de câteva lucruri care m-au marcat. Atunci am zis că dacă pot să fac un bine, îl fac“, îşi justifică gestul Liviu Bledea.

Aşadar, nu a durat mult după vizita în România, şi Liviu Bledea a şi găsit autospeciala pe care intenţiona să o doneze oraşului natal. Ambulanţa a costat 8.500 de euro, iar demersurile pentru achiziţionarea ei şi pentru trimiterea ei în România au durat aproximativ trei luni, asta implicând şi timpii de aşteptare la toate solicitările făcute. S-a confruntat cu birocraţia şi cu perioadele lungi de aşteptare atât în Italia, cât şi în România, dar sigheteanul susţine că a meritat toate eforturile.

Am întâmpinat deja câteva piedici, dar rezist şi sper ca pe viitor să nu se mai întâmple. Dacă va mai fi cazul şi voi vedea că lucrurile nu se întâmplă cum trebuie în ţară, asta e, plec înapoi. În Italia am acte de rezidenţă, drept de lucru. Liviu Bledea

„Demersurile au durat. Le-am explicat în primul rând celor de la Prefectura de la Milano ce vreau să fac cu ambulanţa. Am dat o declaraţie pe proprie răspundere că vreau să fac o donaţie şi intenţia mi-a fost acceptată până la urmă. Am înmatriculat mai apoi ambulanţa pe numele meu, i-am făcut asigurarea şi abia apoi am putut să o donez. Toată această procedură durează foarte mult“, a mai adăugat Liviu Bledea.

„Transportam pacienţii pe targă, pe ploaie şi ninsoare“





Ambulanţa achiziţionată în Italia este complet dotată şi va fi folosită de Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei pentru transportul bolnavilor în stare gravă de la Compartimentul de Primiri Urgenţe la departamentul de Radiologie, având în vedere că unitatea medicală este în sistem pavilionar şi până în prezent, transportul pacienţilor se făcea cu mare dificultate.

De altfel, conducerea Spitalului Municipal Sighetul Marmaţiei recunoaşte că avea o problemă reală cu transportul pacienţilor şi îi mulţumeşte donatorului Liviu Bledea pentru altruismul de care a dat dovadă.

„Mulţumim domnului Bledea, care ne-a făcut această donaţie. Noi am mai beneficiat de transfer de la Serviciul de Ambulanţă de două astfel de ambulanţe, dar o folosim doar pe una, pentru că cealaltă are o stare mai degradată. Aceasta pe care ne-a donat-o domnul o vom folosi în interiorul spitalului pentru transportul pacienţilor mai gravi de la Compartimentul de Primiri Urgenţe până la Secţia de Radiologie. Până acum îi transportam pe targă, indiferent de condiţiile meteo neprielnice, şi pe ploaie, pe frig, pe ninsoare“, a declarat Radu Dan, managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei.

Şi în ţară, tot birocraţia ţine lucrurile pe loc. Ambulanţa are momentan numere roşii şi va putea fi folosită doar după ce vor fi demontate girofarurile, semnalele putând fi menţinute pe autospecială doar cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. În momentul în care acestea vor fi date jos, reprezentanţii Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei vor trebui, în termen de 90 de zile, să facă demersurile pentru obţinerea RAR-ului. Ultimul pas îl va reprezenta înmatricularea ambulanţei pe unitatea medicală de la Sighetu Marmaţiei.

Îşi construieşte o afacere acasă

Imediat după ce a făcut donaţia către Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, Liviu Bledea a luat decizia să revină acasă împreună cu familia sa. În prezent, este în proces de a-şi pune pe picioare o afacere în domeniul construcţiilor şi speră să nu aibă parte de piedici din partea sistemului din România.

„Am întâmpinat deja câteva piedici, dar rezist şi sper ca pe viitor să nu se mai întâmple. Dacă va mai fi cazul şi voi vedea că lucrurile nu se întâmplă cum trebuie în ţară, asta e, plec înapoi. În Italia am acte de rezidenţă, drept de lucru. Vorbesc limba italiană fluent şi mai şi scriu în limba italiană. Dar îmi doresc să fac ceva pentru comunitate. Să las ceva în urma mea şi, din puţinul pe care îl am, să dau şi la alţii. Eu cred că punând mână de la mână putem să ne ajutăm între noi“, a conchis Liviu Bledea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: