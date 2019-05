FOTO Ciobanul care a descoperit epava elicopterului prăbuşit în Maramureş: „Eu cred că e demult aici, se vede asta“

Omul care a descoperit epava spune că se afla în pădure cu oile de o săptămână, dar abia joi, 9 mai, a văzut elicopterul. Imediat ce a sesizat epava, ciobanul a fugit către mormanul de fiare cu intenţia de a salva eventualele victime. Când a ajuns lângă aparat şi a văzut pilotul care încă era la manşa aparatului de zbor s-a speriat.

„Am văzut un om şi am crezut că îl pot salva. Apoi am observat că umblă muşte pe el şi m-am speriat pentru că nu am ştiut ce să fac. Când am văzut elicopterul am crezut că sunt ăştia de la APIA, că mai umblă ei pe aici. Şi atunci m-am învârtit roată, i-am văzut capul omului. Era negru la faţă. Am coborât mai jos, unde era semnal şi l-am anunţat pe unul de la noi şi el a sunat la poliţie. Nu am auzit nici avioane pe aici, e prima dată. Eu cred că e demult aici, că se vede asta. Nici nu mi-a venit să cred când am văzut. Ăştia de la APIA mai vin pe aci să vadă cum e terenul, cum e lucrat. Nu am ştiut că e străin. Am dat telefon acasă şi mi-au spus că nu e de la noi. Eu am fost crescut de părinţi că primul ajutor se dă, dar nu am mai avut pe cine ajuta”, a spus Ioan Pop.

Epava elicopterului va fi coborâtă din munţi sâmbătă, 11 mai, când la Săpânţa vor ajunge reprezentanţii Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile. Până atunci, epava este păzită de către jandarmi înarmaţi.

