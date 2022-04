Fostul combinat metalurgic de la Baia Mare, ajuns ruină. Aici se produceau anual zeci de tone de metale preţioase

Baia Mare a fost unul dintre cele mai poluate oraşe din Europa, fiind pe locul doi după Copşa Mică, în perioada de glorie a industriei româneşti. Cel mai mare poluator era Combinatul metalurgic, unde lucrau câteva mii de oameni, alături de Uzina 1 Mai din cartierul Ferneziu, situat la marginea oraşului.

După revoluţie, pentru a reduce această poluare, a fost construit coşul înalt de 351,5 metri, devenind cea mai înaltă construcţie industrială din Europa.

Viaţa lui însă a fost destul de scurtă, deşi a costat la acea vreme – în 1993 – peste 11 milioane de dolari. În plus, chiar dacă a redus poluarea în Baia Mare, noxele au fost dispersate pe o suprafaţă mai mare, ajungând în satele aflate la 20-30 de kilometri distanţă, poluându-le.

Poluarea care distrugea hainele

Aerul poluat din vremea când funcţiona făcea ca nuanţa cerului să fie una mai degrabă cenuşie decât albastră, dar cel mai celebru efect al poluării acide era acela că ciorapii subţiri de damă se găureau după ce erau întinşi afară la uscat, din cauza ploilor acide. Substanţele care rezultau în urma procesului metalurgic din combinat în contact cu apa din ploaie se transformau în acid sulfuros şi găureau hainele mai subţiri. „Dacă întindeam hainele la uscat şi le ploua, unele mai subţiri se rupeau”, spune Elena Isac, o băimăreancă ce a trăit perioada aceea. „De multe ori, când treceam prin zona combinatului tebuia să ţin batista la nas, pentru că aerul era greu de respirat”, mai spune ea.

Astăzi, fostul combinat este o ruină, iar coşul de fum nu mai are nicio utilitate. Acesta ar putea fi folosit doar ca obiectiv turistic modern, având în vedere dimensiunea lui impresionantă. Construcţia, care are cu 30 de metri mai mult decât Turnul Eiffel, are o deschidere la bază de 20 de metri, iar la vârf un diametru de 9 metri.

„Trebuia să fii foarte bun pentru a lucra la coş”

Emilia Roman, care a lucrat ca sudor la construcţia coşului, spune că exigenţele erau foarte mari şi condiţiile de muncă foarte grele. Deşi acum ni se pare ciudat, dar meseria de sudor era practicată şi de femei, nu cu mult timp în urmă.

„Nu orice sudor putea lucra acolo. Trebuia să fii foarte bun meseriaş. Noi eram vreo 12 femei care sudam, dar eu am fost singura care am lucrat la coş. Noi sudam nişte plăci, aveam nişte bare de care le sudam şi apoi erau urcate pe coş”, spune femeia.

„Aveam panson. Eu aveam litera O, aia era bătută pe sudura mea ca să ştie cine a lucrat acolo. Fiecare avea altceva. Era un fel de semnătură”, mai spune ea.

„Eu am lucrat la baza coşului, acolo era baza de confecţii metalice. Dădeam probă de lucru şi după aia mergeam să sudez. Nu e vorba că nu erau şi muncitori necalificaţi, dar majoritatea aveau calificare. Cei cu confecţiile metalice cel puţin erau calificaţi. Noaptea se vedeau doar scântei de la sudori”, mai spune ea.

Din 2009, transformat în ruină

În 2009, combinatul a fost închis, iar de atunci a dispărut bucată cu bucată. Locul unde se produceau anual peste 40.000 de tone de cupru, 120 de tone de argint şi 12 tone de aur a dispărut la fier vechi sau a fost demolat. În vechile clădiri de birouri s-au amenajat locuinţe sociale, unde au fost cazaţi băimărenii care aveau locuinţe improvizate la periferia oraşului, pe Craica sau la Pirită. O evaluare din 2015 arată că valoarea lui s-ar ridica la aproximativ 15 milioane de euro.

Turnul a rămas în picioare, dar cei care au avut curaj să urce pe el spun că este afectat de rugină.

Posibil parc fotovoltaic pe locul fostului combinat

În prezent, o parte din vechiul combinat aparţine unei firme deţinută de un om de afaceri din Braşov, iar o altă parte aparţine unei bănci.

Acolo există acum un proiect pentru amenajarea unui parc cu panouri fotovoltaice. Acesta ar urma să aibă o putere de 25MWh şi sunt luate în calcul staţii de încărcare a maşinilor electrice.

De asemenea, se ia în calcul amenajarea coşului de fum, care ar putea fi transformat într-un obiectiv turistic. A mai existat o astfel de tentativă prin 2016 din partea primăriei Baia Mare, însă costurile fiind prea mari, nu s-a mai realizat.

Combinatul metalirgic din Baia Mare a fost construit în 1907, ca o fabrică de acid sulfuric, iar în 1925 a devenit combinat.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Noi filmări din dronă aduc dovezi suplimentare privind momentul când a avut loc masacrul din Bucea VIDEO

Oficial militar ucrainean: soldaţii ruşi care s-au retras de lângă Kiev aveau cu ei uniforme de paradă