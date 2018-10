Cât de uşor se prepară salamul de biscuiţi, desertul minunat al copilăriei

Gustul aromat al salamului de biscuiţi ne face întotdeauna să ne amintim de perioada copilăriei, când mamele sau bunicile noastre ne astâmpărau pofta de dulce cu un desert făcut repede, amestecând doar câteva ingrediente şi fără a fi nevoie de coacere. Deşi îl mai găsim în comerţ, parcă nu are aceeaşi aromă ca şi cel făcut în casă.

„Mama ne făcea deseori salamul de biscuiţi. Nici nu prea aveai ce altceva să faci, mai ales în perioada în care untul sau smântâna lipseau din magazine. Mama improviza mereu cîte ceva şi ne oferea un desert, cel puţin duminica”, spune Ana Stan, o băimăreancă de 42 de ani. Reţeta de salam de biscuiţi după care prepara mama ei desertul aromat o păstrează şi o foloseşte şi ea. „Mama folosea biscuiţi simpli. Acum ştiu că sunt multe tipuri, dar eu îi prefer pe aceia simpli, pentru că aşa îmi aminteşte de gustul copilăriei”, mai spune ea.

Pentru o porţie de salam de biscuiţi avem nevoie de:

½ kg de biscuiţi simpli

150 ml lapte

3-4 linguri zahăr (mai mult sau mai puţin, după gust)

100 g unt sau margarină

4-5 linguri de cacao

esenţă de rom (după gust, sau 2-3 linguri de rom)

zahăr vanilat (1-2 pliculeţe, sau esenţă de vanilie)

Se poate folosi pentru ornat fulgi de cocos sau nucă măcinată

După preferinţă, se poate folosi rahat, nucă, stafide sau alune

Biscuiţii se sfărârmă într-un vas mare. Pentru a fi mai crocanţi, se pot rumeni uşor în cuptor. Dacă am ales să folosim stafide, acestea se hidratează înainte. Se poate folosi rom, pentru o aromă mai bună. Dacă am ales rahat, acesta se taie cubuleţe mici. Nuca se taie în bucăţi mai mici, dar nu se macină. Indiferent ce am ales, una sau mai multe din aceste ingrediente, acestea se vor pune peste biscuiţii sfărâmaţi. „Mama avea obiceiul să folosească nucă, pe care o punea înainte, preţ de câteva minute în cuptor, pentru a deveni mai crocantă. Mie, însă, îmi plăcea mai mult cu stafide. Astfel, că, de multe ori, punea şi nucă şi stafide, ca să ne placă tuturor”, mai spune băimăreanca.

Separat se încălzeşte laptele, se adaugă zahărul, untul, pudra de cacao, zahărul vanilat şi se amestecă bine, până se omogenizează, după care se toarnă peste biscuiţi. Se amestecă totul uşor, pentru ca biscuiţii să nu se sfărâme mai tare. „Bucăţile de biscuiţi trebuie să rămână întregi, pentru ca atunci când tai o felie să fie vizibil”, mai spune ea.