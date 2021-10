Război în USR Bacău. Primarul l-a dat afară din sediul Primăriei pe viceprimar şi l-a exilat la marginea oraşului

După luni de zile de dispute şi atacuri, primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a decis să îl dea afară din sediul primăriei pe viceprimarul Cristian Ghingeş, deşi amândoi provin de la aceeaşi formaţiune politică-USR.

”Cireaşa de pe tort: mâine voi fi dat afară din sediul Primăriei Bacău şi exilat cu biroul la marginea oraşului, în incinta incubatorului Centrul de Afaceri şi Expoziţii. Asta în ciuda faptului că în continuare sunt viceprimar, ţin audienţe şi rezolv probleme pe care cetăţenii mi le semnalează.

Decizia este a primarului, neîntemeiată pe vreo dispoziţie legală şi mi-a fost comunicată întâi verbal, apoi printr-o notă internă din care aflu că odată cu mine se mută şi doamnele de la compartimentul Audit public intern, aflat, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, în subordinea directă a primarului pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile instituţiei”, a scris viceprimarul pe pagina personală de Facebook.

”Să recapitulăm nasoalele”

Cristian Ghingeş a ţinut să enumere ”nasoalele” pe care primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu i le-ar fi făcut de la numirea în funcţia de viceprimar.

”Să recapitulăm nasoalele pe care mi le-a făcut până acum primarul coleg de alianţă şi acum de partid şi pe care l-am ajutat să fie ales în septembrie 2020 în această funcţie:

-mi-a cerut demisia ca să las locul de viceprimar liber unui analfabet ca urmare a combinaţiei politice pe care a făcut-o cu fostul primar trimis în judecată pentru fapte de corupţie, numitul Cosmin Necula (Pro România), pus între timp director la societatea primăriei;

-ca pedeapsă că nu am demisionat, mi-a retras atribuţiile cică pentru motive administrative pe care nici până acum nu a putut să le demonstreze, în ciuda notelor interne, interpelărilor şi solicitărilor în baza Legii 544/2001 pe care le-am transmis încă de la începutul lunii septembrie şi în care am cerut dovada a ceea ce mi-a reproşat în mod fals în spaţiul public;

-mi-a blocat accesul la informaţii în mod abuziv şi le-a tot cerut funcţionarilor să nu mai discute cu mine despre problemele publice pe care le tot ridic;

-m-a scos din toate comisiile şi grupurile de lucru, în ciuda activităţii uriaşe pe care o depuneam în CLSU, Comisia Tehnică de Urbanism, Comisia pentru locuinţe ANL”, spune viceprimarul Bacăului.

Cadou de despărţire: două pliante cu reducerea taxelor şi o hartă a oraşului

Viceprimarul susţine că exilarea lui la marginea oraşului nu îl va împiedica să îşi ducă proiectele mai departe şi să rezolve problemele băcăuanilor.

”Acum, dacă mă exilează la marginea oraşului, are impresia că mă umileşte şi că mă izolează de funcţionarii primăriei. Nici vorbă, ţin steagul sus în continuare, voi taxa toate derapajele, voi continua să pun pe circuit problemele cetăţenilor şi să urmăresc rezolvarea lor până la capăt.

Aşadar, chiar dacă teoretic biroul meu se mută la CAEx, faptic voi fi în stradă zi de zi, monitorizând treburile publice, ducându-mi proiectele mai departe şi blocând abuzurile unui primar care şi-a uitat angajamentele luate în faţa cetăţenilor (cel mai bun exemplu este iniţiativa tăierii tuturor pomilor fructiferi şi gardurilor vii din oraş, blocată zilele acestea de APM şi pe care am detaliat-o ieri).

La plecare, în biroul de la etajul 3 i-am lăsat primarului în primăria pe care are impresia că o gestionează pe persoană fizică o serie de suveniruri: programul cu care am candidat împreună în septembrie 2020 afişat pe calculator, două pliante cu micşorarea taxelor (pe care de ruşine eu, cel puţin, nu am promovat-o nicio secundă), contractul cu băcăuanii şi... o hartă fizică a oraşului pentru că uneori chiar dă impresia că are mare nevoie de ea”, încheie ironic Cristian Ghingeş.

