Cum a reacţionat soţia unuia dintre bărbaţii masacraţi la Oneşti când a aflat că acesta a murit. Femeia lucra în spital

Nicoleta Andronic, prietena soţiei lui Dan Pătatu, bărbatul de 55 de ani ucis la Oneşti, a povestit la Antena 3 despre drama pe care o trăieşte familia pe care o cunoaşte extrem de bine.

Aceasta a spus că soţia lui Dan Pătatu lucrează ca asistentă la spital şi în ziua tragică nu a ştiut nimic ce se întâmplă cu soţul ei, întrucât era de serviciu pe secţia de chirurgie. Vestea că soţul ei a fost omorât a dărâmat-o şi a căzut pe jos de durere.

"Cristina, ca şi profesionist în meseria de asistent medical pe secţia de chirurgie, dădea dovadă de responsabilitate în tot ceea ce făcea. M-am întâlnit aseară cu ea şi este devastată, sau poate cuvântul acesta este prea puţin. Nu se poate descrie în cuvinte starea prin care trece. Chiar dacă este totuşi într-o stare de şoc încearcă să se menţină. Ce am remarcat în această familie, se ajută reciproc. Fiul o susţine pe ea şi ea îl susţine pe fiul ei. Chiar aseară am discutat şi cu Tudor. Se ţine puternic, dar suferă. Dacă priveşti în sufletul lui, vezi un suflet gol şi cred că va rămâne traumatizat toată viaţa. Să nu uităm că peste trei luni va susţine examenul de Bacaulaureat şi ar vrea să facă şi o Facultate, am înţeles că în domeniul IT-ului", potrivit prietenei familiei Pătatu.

Potrivit acesteia, fratele lui Dan Pătatu ar fi vorbit la telefon cu criminalul, iar acesta i-ar fi sus că nu o să-l mai vadă în viaţă.

Vă mai recomandăm:

Soţia agresorului de la Oneşti a fost reţinută pentru complicitate

Ambii muncitori sechestraţi şi înjunghiaţi la Oneşti au murit. Agresorul a fost împuşcat de poliţişti, fiind rănit. De ce a fost reţinută soţia agresorului

Cine sunt victimele criminalului din Oneşti: „Silviu era orfan de mamă de la trei ani“

Cum ameninţa public criminalul din Oneşti, în urmă cu doi ani, că-şi va face dreptate cu arma VIDEO