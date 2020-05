Crima mafiotă de la Bacău: luptător K1, membru al Legiunii Străine, ridicat la Paris în cazul hackerului împuşcat în cap

Presupusul ucigaş se numeşte Marius Ştefan Achim şi se ascundea în Franţa încă din luna martie, au precizat surse judiciare pentru „Adevărul”.

Achim, un fost luptător K1 de performanţă, a fost prins de autorităţile din Franţa într-o suburbie a Parisului şi urmează să fie adus în România, sub escorta Armatei Franceze. Achim ar fi un fost membru al Legiunii Străine din cadrul Armatei Franţei, au mai arătat sursele judiciare.

Arestarea sa din Franţa a fost făcută în baza unui mandat de arestare emis, pe 26 mai, de Tribunalul Bacău. Potrivit acelui mandat, Achim este acuzat de omor calificat şi tâlhărie calificată.

Victima sa a fost Iulian Oancea, un tânăr de 22 de ani, originar din Bacău, care a fost împuşcat în cap pe 9 martie. Tânărul a fost împuşcat mortal cu patru focuri de armă în scara unui bloc aflat pe strada Alecu Russo din municipiul Bacău. Despre Oancea se ştia că a fost condamnat, în trecut, pentru infracţiuni informatice, însă nu sunt date publice referitoare la motivul pentru care acesta a fost ucis.

Despre Ştefan Achim, presa tabloidă a mai scris că ar fi împuşcat un alt bărbat, în capitală, din cauza unei datorii. Victima a mărturisit că ar fi fost rănită din cauza unei datorii. "Am împrumutat de la un fost luptător în Legiunea Străină, Ştefan Achim, 10.000 de euro, şi nu am mai avut să îi dau înapoi. Ne cunoaştem bine, a crescut sub ochii mei şi a venit de multe ori la mine în casă. (...) În loc să vină frumos, la poartă, să îmi ceară banii, m-a atacat pe stradă. M-a urmărit cu maşina şi, când am ajuns într-un loc ferit, unde nu erau nici martori, nici camere de supraveghere, m-a atacat. A tras cu pistolul în mine şi, fiindcă nu m-a doborât, m-a lovit cu ranga. În spatele maşinii lui mai era o maşină plină cu interlopi, gata să intervină dacă nu mă dobora Achim. Am fost la poliţie, am lăsat acolo geaca găurită de proiectilul pe care l-a tras Achim, ca probă, însă poliţia nu face nimic. S-a întâmplat în decembrie, iar până acum nu au făcut nimic poliţiştii, autorul este liber, poate să tragă oricând cu pistolul în alţi oameni", a declarat Mitică Machedonu, potrivit Spy News.

