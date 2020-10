Şcoala unde tinerii deţinuţi învaţă să lucreze cu imprimante 3D şi maşini de brodat digitale

Fundaţia Terre des hommes a deschis la Târgu Ocna un FabLab, la care vor avea acces 100 de tineri de la Centrul Educativ din Târgu Ocna, dar şi elevi de la Liceul Tehnologic din localitate şi de la Şcoala de Pregătire a Agenţilor. Intitulat sugestiv „Salt spre Viitor”, FabLab-ul creat în cadrul liceului are scop educativ şi a fost dotat cu echipamente tehnologice moderne precum imprimante şi scannere 3 D, echipamente din zona mecanicii auto, maşini de brodat digitale sau cutter plotter (n.r echipament controlat printr-un calculator).

Scopul este ca mare parte dintre aceşti tineri să înveţe să le folosească şi să îşi găsească ulterior slujbe în domeniile aferente (auto, industria medicală sau alimentară). Ce face proiectul unic la naţional este faptul că tinerii privaţi de libertate vor proiecta şi produce obiecte folosindu-se de echipamentele amintite, vor dezvolta abilităţi de bază - să lucreze în echipă şi să ducă la bun sfârşit proiecte -care le vor fi de mare folos pe piaţa muncii.

”Scanerul care şi taie în timp ce desenezi şi imprimanta 3D care îţi scoate piesa integral. Acesta este viitorul. Orice vom face aici, e necesar să ne gândim că nu ne va ieşi din prima. Dacă nu încercăm şi nu trecem de teama să nu greşim, nu vom ajunge departe. Trebuie să dăm drumul imaginaţiei. Important este să vedem totul ca pe joacă şi să încercăm până ne iese. Imprimarea 3D se foloseşte în industria auto, se fac deja cauciucuri în acest mod, sau în industria medicală, în industria alimentară şi chiar în arhitectură, până şi în industria modei şi la fabricarea bijuteriilor. Chiar în educaţie se poate folosi, putem printa obiectele de care avem nevoie în laborator. La finalul cursului vor şti să folosească singuri o imprimantă 3D”, spune Bogdan Ganea, expert tehnic în cadrul proiectului, despre cunoştinţele pe care le vor dobândi tinerii privaţi de libertate.

Un proiect unic în România

Tinerii din Centrul Educativ de la Târgu Ocna, care au între 14-23 de ani, au nevoie de acest avantaj în reintegrarea după eliberare. „Nimeni nu a mai făcut un FabLab în România, într-un centru educativ sau de detenţie, nici măcar într-un liceu. Suntem pioneri şi lucrul ăsta este bun pentru că ne dă o mare libertate, dar este şi puţin dificil pentru că nu ştim sau cel puţin nu am ştiut de la început încotro să o luăm. Am ales acest tip de educaţie (FabLab) deoarece aceşti tineri sunt de multe ori rupţi de realitatea profesională şi nu au acces la niciun fel de tehnologie. În plus, este un mod de învăţare intuitiv şi atractiv care îi poate atrage mai mult decât altele şi deci le poate da o şansă la un job demn ”, spune Marian Dămoc, Project Manager la „Fab Lab Salt spre Viitor” (Fundaţia Terre des hommes).

Unul din obiectele printate la imprimanta 3D

Iniţial, FabLab-ul a fost creat de Fundaţia Terre des hommes în cadrul unui proiect mai amplu de reabilitare şi reintegrare a minorilor aflaţi în centre educative sau de detenţie, dar conceptul a fost extins şi pentru elevii de la Liceul Tehnologic din localitate şi pentru cei de la Şcoala de Pregătire a Agenţilor. „85% dintre elevii noştri provin provin din zone limitrofe, de la ţară, iar situaţiile lor familiale sunt dificile - familii dezorganizate, părinţi plecaţi. Cu această pregătire profesională le oferim o motivaţie foarte importantă să înveţe, vor putea chiar să-şi ia chiar ei o maşină de cusut, de exemplu, cu bursa şi ceva bani în plus”, explică Gabriela Oprea, directoarea Liceului Tehnologic din Târgu Ocna.

Sute de măşti create de tineri pentru tineri

Scopul acestui FabLab este în principal unul educativ, însă în acest context epidemiologic este nevoie şi de echipamente de protecţie. În urmă iniţierii în operarea cu maşini de brodat, de exemplu, elevii FabLab-ului vor crea câteva sute de măşti textile de protecţie pentru ei şi colegii lor - tineri privaţi de libertate, respectiv elevi – dar şi pentru cadrele didactice din cele trei instituţii educative.

Proiectul coordonat de Fundaţia Terre des hommes va fi finalizat în decembrie 2020, dar FabLab-ul este gândit să funcţioneze timp de 5 ani în cadrul Liceului Tehnologic din Târgu Ocna. ”Am optat pentru ca această activitate să se realizeze la Liceul Tehnologic deoarece noi am avut parteneriate cu acest liceu pe diverse activităţi. Consider că activitatea în comunitate este mult mai utilă pentru reintegrarea persoanelor internate, deoarece ei au nevoie de exemple de conduită, de un mod de a relaţiona cu alte persoane, cu alţi copii din societate”, a declarat Elena Iftimie, şeful Biroului Educaţie din cadrul Centrului Educativ de la Târgu Ocna.

Echipamentele şi materialele au costat 55.000 de dolari, finanţare care provine de la Fundaţia Botnar (Elveţia). În total, până la finalul anului 2020, aproximativ 100 de copii şi tineri (între 14 şi 23 de ani) vor fi beneficiari ai acestui proiect. Grupele de elevi din cele trei categorii se vor organiza separat pentru cursuri, iar în sala nu vor avea acces mai mult de 10 persoane simultan, pentru a preveni răspândirea Covid 19. Numele FabLab -Salt spre Viitor- este şi o aluzie la produsul pentru care este faimos Târgu Ocna -sarea -cea care a oferit mult timp slujbe localnicilor. De dată această, tinerii din diferite categorii sociale au şansa de a face realmente un „salt spre viitor”.

40% dintre deţinuţi recidivează

În august 2020, în centrele educative şi centrele de detenţie din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) se aflau 246 de minori şi 275 de tineri. Conform unor estimări ale ANP, 40 % (38,43% în 2019) este gradul de recidivă în rândul persoanelor private de libertate, în lipsa unor şanse reale pe piaţă muncii.

”Mulţi tineri nu sunt căutaţi de nimeni după ce sunt închişi. Mulţi dintre ei vin desculţi, fără haine, fără absolut nimic. Când ajung în penitenciar, uită de libertate, se axează pe puşcărie. Am întâlnit caz în care s-a eliberat şi a ieşit desculţ din cameră. Nu a putut supraveghetorul să îl lase aşa şi i-a făcut rost de o pereche de încălţăminte de la un alt deţinut. Mulţi nu au ştiut unde să se ducă după ce s-au eliberat. Au bătut la uşa penitenciarului şi au întrebat dacă pot fi primiţi înapoi. O fată, după ce s-a eliberat, a venit lângă penitenciar şi pur şi simplu se culca acolo pe o pătură. Uneori ieşeau supraveghetorii din penitenciar şi îi dădeau câte ceva de mâncare, pentru că nu avea ce să mănânce. Sunt mulţi care nu au familie, sunt singuri, iar dacă nu au sprijin din partea cuiva, sprijin de care au mare nevoie, vor încerca din nou să îşi procure bani prin furturi, tâlhării, prin lucruri ilegale”, este declaraţia cutremurătoare a lui Marian, un tânăr aflat în Centrul de Detenţie de la Craiova de la vârsta de 14 ani.

