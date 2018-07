Tânăr beat şi fără permis, oprit cu focuri de armă în trafic de către poliţişti

Bărbatul a fost reţinut şi urmează să fie prezentat judecătorilor pentru arestare preventivă.



Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în municipiul Arad, poliţiştii fiind alertaţi de şoferi că un autoturism fără numere de înmatriculare este condus cu viteză pe străzi, iar şoferul părea băut. Totodată, angajaţii unei benzinării au raportat că un tânăr a alimentat cu benzină şi a plecat fără să plătească, el având un pasager în autoturism.



Poliţiştii i-au localizat în trafic pe cei doi, însă aceştia nu au oprit, astfel că s-a pornit în urmărirea autoturismului.



Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Arad, Claudia Iuga, a declarat pentru News.ro că poliţiştii au tras mai multe focuri de armă pentru a-l determina pe conducătorul autoturismului să oprească.



„Autoturismul era condus de un tânăr de 20 de ani, care era însoţit de un prieten de 28 de ani. Se pare că şi acesta din urmă a condus la un moment dat autoturismul, deşi ambii erau sub influenţa băuturilor alcoolice. În plus, cel prins la volan nu deţine permis de conducere, iar el avea o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cei doi, după ce ar fi alimentat la o benzinărie fără să plătească, au demontat plăcuţele de înmatriculare ale autoturismului, pentru a nu fi identificat în trafic”, a declarat Claudia Iuga.



Pasagerul din dreapta avea o alcoolemie de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ambii bărbaţi au fost duşi la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.



Tinerii sunt din satul Galşa, aflat la circa 30 de kilometri de municipiul Arad, iar cel care fost prins la volan de poliţişti a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca duminică să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru conducere fără permis şi sub influenţa alcoolului. Poliţiştii spun că ar putea să fie adăugate şi alte acuzaţii în urma cercetărilor care sunt în desfăşurare.