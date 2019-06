Start pentru Arad Open Air Festival 2019. Paul Van Dky, Mahmut Orhan, Markus Schulz, la ediţia electronică de pe aeroport

Paul Van Dky, Mahmut Orhan, Markus Schulz, Swanky Tunes, BUG Mafia, Grasu XXL, DOC, Petre Inspirescu, Barac şi mulţi alţii vor urca pe scena Arad Open Air Festival din acest an. De asemenea, fanii festivalului vor avea parte de: Ranger Arena, Dinner in the Sky şi diverse activităţi pentru copii.

Accesul la Arad Open Air Festival se va putea face astfel: începând de azi, 28 iunie, două autobuze puse la dispoziţie de organizatori vor circula spre aeroport. Unul pleacă de ora 19.00 pe ruta Podgoria - Gară - Uta - Cocorilor - Obor - Aeroport şi circulă din oră în oră. Cel de-al doilea pleacă la ora 18.00 pe ruta Piaţa Obor - Aeroport şi circulă din 20 în 20 de minute.

Organizatorii propun participanţilor care vin cu maşina proprie la festival următoarele variante de parcare: Strada Pădurii (parcare amenajată) şi zona străzii Bodrogului. Apoi se recomandă folosirea autobuzului pus la dispoziţie sau mersul pe jos (20 - 30 minute de mers).



În zona de acces a festivalului, de la sensul giratoriu care duce către aeroport, transportul va fi restricţionat pentru a fluidiza traficul şi accesul la festival.

În interiorul aeroportului vor avea acces doar maşinile care contribuie la organizarea evenimentului şi autoutilitarele speciale.





Informaţii despre festival puteţi găsi pe www.openairfestival.ro , pe pagina de Facebook a festivalului şi pagina de Instagram.

Pe tot parcursul festivalului, copiii sub 10 ani au acces gratuit, dacă sunt însoţiţi de un tutore adult, care a achiziţionat bilet.



Biletele se achiziţionează atât online, cât şi în locaţiile din Arad. La intrare, abonamentele costă 149 lei, iar biletele pe zi sunt 60 de lei.





