Şofer de ATV, oprit cu focuri de armă. Bărbatul conducea beat

Conform poliţiştilor din cadrul IPJ Teleorman, în noaptea de 17/18 noiembrie, în jurul orei 23.40, oamenii legii au folosit armamentul din dotare pentru a opri un bărbat care conducea un ATV la ieşirea din municiupiul Alexandria către comuna Nanov.

„Conducătorul vehiculului nu a oprit la semnalele poliţiştilor”, precizează IPJ Teleorman.



Bărbatul care conducea ATV-ul are 39 de ani şi este din comuna Nanov. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şoferul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.



„În urma folosirii armamentului nu au fost înregistrate victime omeneşti sau pagube materiale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului”, mai spun poliţiştii.

