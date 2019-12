VIDEO Mărturia emoţionantă a unui revoluţionar împuşcat cu 5 gloanţe la Revoluţie: „Eram sigur că mor, dar eram fericit că a curs sânge pentru ţară”

Oliviu Gaşpar avea 26 de ani în decembrie 1989 şi era inginer proiectant la societatea Mecanica din Alba Iulia. În timpul primelor mişcări de stradă din oraş, în 21 şi 22 decembrie, acesta s-a aflat în primele rânduri, fiind astfel remarcat şi inclus pe lista reprezentanţilor Frontului Patriotic Libertatea, care au preluat puterea de la fosta conducere comunistă a judeţului.

”(...) La un moment dat s-a rupt cordonul care ţinea oamenii şi am ajuns exact în braţele lui Babiţchi (Mihai Babiţchi, conducătorul ad-hoc al revoluţionarilor - n.r.) şi cei care mai erau pe acolo. S-au speriat, au început să taie o serie de persoane de pe listă, şi, de spaimă, a început să ne treacă pe toţi care eram acolo”, astfel descrie Oliviu Gaşpar momentul prin care a ajuns să fie trecut pe lista celor care reprezentau mulţimea adunată în faţa sediului fostului comitet judeţean de partid.

Acesta îşi aminteşte cu claritate şi momentele în care se trăgea în oraş. ”A început să se tragă în Cetate, în zona spitalului. La Liceul Militar. Prima dată când am ajuns sus, eram trei persoane, am mers să vedem ce se întâmplă. Am ajuns la fostul cinematograf Dacia. Se spunea că se trage dintr-un bloc, dar nu s-a găsit nimeni. Am văzut pe cineva, pe care nu ştiam cum îl cheamă, dar care s-a aflat ulterior în maşina în care am fost împuşcaţi. Ne-am dus la Liceul Militar, trebuia să ne punem pe jos, să ne ascundem”, afirmă Gaşpar.

Cele mai multe focuri de armă au avut loc în zona comitetului judeţean, unde, în apropiere, era şi sediul Securităţii comuniste. ”Se trăgea în piaţa, de la Securitate spre Prefectură. Se trăgea de pe Olteniei foarte mult şi dintr-o casă de lângă. De acolo s-a tras şi cu AG-ul. Cineva s-a urcat pe sediul securităţii şi trăgea de acolo. Când au văzut că se trage spre noi, am zis că vin spre noi şi au început să tragă şi ai noştri spre zona aia”, afirmă revoluţionarul. Gaşpar descrie apoi momentul în care a fost rănit, care are legătură cu arestarea şi împuşcarea lui Sorin Botar, ofiţer de securitate, şeful de cabinet al primului-secretar al judeţului, Ioan Savu.

Mărturia lui Oliviu Gaşpar, după min. 25.20

Sorin Botar ar fi dispărut în noaptea de 23 spre 24 decembrie, iar apoi a fost prins în timp ce circula cu maşina pe străzile din zona în care se aflau sediile Consiliului Popular Judeţean şi Securităţii (cele două clădiri se află la aproximativ 100 de metri una faţă de cealaltă). Printre ultimii care l-au văzut pe Botar în viaţă se numără şi Oliviu Gaşpar, care susţine că, după câţiva ani de la acele evenimente, şi-a dat seama că Sorin Botar ar fi avut misiunea de a crea o diversiune astfel încât revoluţionarii şi gărzile patriotice care ocupaseră sediul Securităţii să intre într-un schimb de focuri cu militarii care se aflau în sediul Palatului Administrativ, unde era comandamentul Revoluţiei. Ulterior, Botar ar fi recunoscut, în timpul interogatorului, că avea o astfel de misiune şi s-ar fi oferit să le arate militarilor care l-au capturat locul unde avea ascuns un pistol. Când a încercat să scape a fost împuşcat.

”S-a auzit că cineva este împuşcat în spatele sediului securităţii. S-a auzit că este unul de la noi de la gărzi şi trebuia să mergem să vedem. Am mers acolo unde a fost un moment ciudat. A venit un civil cu nişte chei în mână şi mi-a zis că putem merge cu o maşina în spate să îl luăm. Era o Dacie neagră break. Ne-am urcat în maşină, eu în faţă cu şoferul şi soldatul în spate. Când am ajuns la poarta respectivă, era un om jos, aruncat într-o curte, înconjurat de oameni care îl loveau. Am zis să îl ducem la spital. Unii din mulţime l-au luat şi l-au băgat în portbagajul break-ului. Cum a demarat cu viteză, când a ieşit din curte, a căzut din portbagaj. Am zis apoi să îl băgăm pe bancheta din spate. Atunci, unul m-a tras jos din maşină şi a intrat el. A venit un ofiţer şi l-a tras şi pe soldat şi i-a zis că nu mergi cu aştia. M-am uitat mirat şi, apoi, singur m-am băgat în portbagaj şi am zis să plece. Şoferul a luat o staţie de la maşină şi a transmis că plecăm de la securitate. Atunci am constatat că ceva nu e în regulă şi mi-am dat seama că e o maşină de la securitate”, povesteşte Oliviu Gaşpar. Evenimentele aveau loc în 24 decembrie, la 2 zile de la preluarea puterii de către revoluţionari.

Oliviu Gaşpar rănit, pe patul de spital

Revoluţionarul descrie în continuare traseul prin oraş şi momentul în care s-a tras asupra maşinii: ”I-am zis să nu merge pe centru că e plin de terorişti şi se trage. S-a dus însă şi ne-a băgat prin faţă pe la Intim (centrul oraşului - n.r.). Nu am apucat să zic că ne omoară şi am auzit primul foc. La prima rafală am urlat, am simţit-o în coaste. A fost groaznic de dureroasă. Şoferul a accelerat tot mai tare şi se trăgea în prostie, în rafale. M-am chircit şi simţeam cum îmi intră gloanţe, ba prin mână, ba prin altă parte, dar nu mă mai durea. Când a luat-o spre casa Armatei, când a luat curba, şoferul a zis că nu mai merge maşina. La un moment dat s-a oprit, aproape de Casa Armatei. Se trăgea în prostie. Şoferul a fugit în Casa Armatei, unde s-a întâmplat nebunia cu fata împuşcată (Macarie Daniel Georgeta, 20 ani - n.r.) . Când a intrat cu arma, cei de acolo s-au speriat au început să tragă. Un glonţ a ricoşat şi fata a murit. La un moment dat, un om care tot striga să nu se mai tragă s-a întors şi m-a dat jos din portbagaj. Se trăgea spre maşină şi nu l-au lovit gloanţele. Dacă nu mă dădea jos eram mort. Îmi mai simţeam doar mâna stângă. M-am dus puţin spre bordură, eram foarte sigur că mor. Dar atât eram de liniştit, o linişte greu de descris, o pace interioară. Am început să zic Tatăl Nostru şi am început să mă spovedesc acolo. Au fost fracţiuni de secunde. Când eram cel mai sigur că mor, eram fericit că a curs sânge pentru ţară, am auzit Salvarea. Am întors capul şi am văzut o mulţime de capete asupra mea”, spune Oliviu Gaşpar. Rănit cu 5 gloanţe, a fost transportat la spital şi salvat de la moarte.

Gaşpar susţine că s-a primit ordin pentru a se trage spre maşină pentru ca acesta să fie ucis. În final Botar a murit, dar întrebările în legătură cu rolul acestuia în revoluţie au rămas în continuare. Se consideră în prezent că Botar Sorin ar fi fost singurul "terorist" dovedit din Alba, care ar fi avut un rol activ în timpul Revoluţiei, acela de a dezorganiza comandamentul revoluţionarilor.