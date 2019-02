Trafic de influenţă cu bani pentru a rezolva returnarea a două permise auto. Autorul a fost prins şi trimis în judecată

C. Costică a fost prins în flagrant în timp ce primea o sumă de bani de la un denunţător. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Alba în data de 11 februarie 2019.

”Două persoane au depus denunţuri la Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Alba prin care care au sesizat faptul că C. C. a pretins şi primit, în cursul lunii decembrie 2018, suma de 600 lei de la aceştia, lăsând să se creadă că ar avea influenţă asupra unor funcţionari din poliţie, în sensul de a-i determina să restituie permisul de conducere suspendat al unuia dintre denunţători, înainte de expirarea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce.

Ulterior, denunţătorul căruia îi fusese suspendat permisul a fost contactat de C.C., care i-a pretins suma de 100 euro şi 100 lei în acelaşi scop, întâlnirea urmând să aibă loc în municipiul Alba Iulia, în data de 8 ianuarie 2016. Denunţul a fost înaintat de îndată Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, iar în baza ordonanţei de delegare şi sub coordonarea procurorului de caz, ofiţerii de poliţie judiciară ai Serviciul Judeţean Anticorupţie Alba l-au prins în flagrant pe C. C., în timp ce a primit suma de 100 euro şi 100 lei de la denunţătorul pentru care a pretins că poate să intervină în vederea restituirii permisului suspendat”, se precizează într-un comunicat de presă al Direcţiei Generale Anticorupţie Alba.

Cauza va intra în procedura de cameră preliminară, după care instanţa va demara cercetarea judecătorească.





