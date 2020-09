Scandalul panourilor electorale de la Alba Iulia ajunge la DNA. Candidatul PNL susţine că au fost plătite din sponsorizări

USR Alba a făcut o plângere către autorităţi cu privire la o posibilă folosire a fondurilor publice pentru campania electorală a actualului viceprimar cu atribuţii de primar Voicu Paul.

Este vorba despre afişele de pe panourile informative ale Primăriei Alba Iulia (afişe care între timp au fost date jos, în urma unei decizii a BEC Alba), dar pe care apărea sintagma #CreştemAlba Iulia, care este prezentă şi pe materialele electorale ale candidatului PNL, Voicu Paul.

”La data de 18.09. 2020, în urma plângerii formulată de USR, (…) organul de cercetare penală s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de delapidare, (…) constând în aceea că pe domeniul public al municipiului Alba Iulia au apărut panouri pe care au fost expuse diferite afişe cu proiecte realizate de către Primăria Municipiului Alba Iulia, sau proiecte pe care aceeaşi instituţie intenţionează să le realizeze în perioada următoare, aceste afişe nefăcând parte din cele prevăzute de lege şi nefiind amplasate în locurile special amenajate pentru afişaj electoral, iar pe fiecare dintre afişele respective apare sigla municipiului Alba Iulia şi de asemenea este scrisă sintagma #CreştemAlbaIulia, aceeaşi sintagmă care apare pe toate materialele publicitare de campanie electorală care aparţin candidatului la funcţia de primar al Municipiului şi care în prezent ocupă funcţia de viceprimar cu atribuţii de primar, Voicu Paul”, se arată în ordonanţa prin care s-a declinat competenţa în favoarea DNA.

Procurorii Parchetului de pe lângă Alba Iulia au constatat că fapta ar putea întruni elementele constitutive ale infracţiunii prev de art 13 din legea nr 78 din 2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, deoarece Voicu Paul are o funcţie de conducere într-un partid politic, fiind preşedintele al PNL filiala Alba Iulia. cuprinsul afişelor, prin asocierea cu sintagma #CreştemAlbaIulia, aparţinând candidatului Voicu Paul din partea PNL la Primăria Alba Iulia a fost şi aceea de obţiere de capital electoral de către acest candidat”, mai este stipulat în ordonanţa de declinare a competenţei”, se mai susţine în ordonanţa procuroilor. ”Contravaloarea afişelor a fost suportată de către Primăria Municipiului Alba Iulia din bugetul public, afişele au fost amplasate pe panouri publicitare de pe domeniul public, iar scopul urmărit prin promovarea mesajelor dincuprinsul afişelor, prin asocierea cu sintagma #CreştemAlbaIulia, aparţinând candidatului Voicu Paul din partea PNL la Primăria Alba Iulia a fost şi aceea de obţiere de capital electoral de către acest candidat”, mai este stipulat în ordonanţa de declinare a competenţei”, se mai susţine în ordonanţa procuroilor.

Ce spune viceprimarul cu atribuţii de primar

În replică, viceprimarul cu atribuţii de primar, Voicu Paul, afirmă că panourile menţionate provind din sponsorizări. ”Nu e vorba de niciun leu cheltuit din banii publici, ci de o sponsorizare din partea unor companii care au înţeles, cum ar trebui să înţelegem toţi, că oraşul poate fi ajutat să crească în nenumărate feluri, inclusiv printr-o campanie de informare.

(...) Am văzut în mod clar, o decizie a Biroului Electoral, unde, indiferent de opinia unui magistrat sau a reprezentantului Autorităţii Electorale Permanente, au decis, prin vot, partidele. Prin contradicţie, o speţă similară de la Sebeş, a fost anulată prin decizia aceluiaşi birou, cu reprezentanţi din aceleaşi partide. Am înaintat adrese către instituţiile unde USR a făcut plângere, prin care am solicitat clarificarea sesizării USR cu rapiditate. Evident, nu se va întâmpla până la alegeri. Toate aceste aspecte sunt simplu de verificat şi probat şi asta se va întâmpla, vom demonstra totul clar, indiferent cine ne-ar cere socoteala”, spune Voicu Paul, candidatul PNL.