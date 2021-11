Prostituate plătite cu euro falşi. Cum au fost prinşi patru plasatori de bani falsificaţi VIDEO

Cei patru au fost descoperiţi după ce doi dintre ei obişnuiau să plătească servicii sexuale de care au beneficiat din partea unor prostituate cu bancnote euro falsificate. Activităţile infracţionale au avut loc în perioada decembrie 2019 – februarie 2020. Totul a plecat de la momentele fierbinţi pe care doi dintre infractori le-au petrecut în decembrie 2019 în compania a două prostituate.

Ioan Dorin Şerban şi Ioan Daniel Stoica au plătit serviciile cu bancnote false în cupiură de 50 euro şi 100 euro. În aceeaşi zi, prostituatele au mers la o casă de schimb valutar pentru a valorifica bancnotele. Acestea au fost reţinute pe loc de către operatoare pentru că prezentau elemente de contrafacere. Cei doi bărbaţi au întâlnit şi o prostituată care recunoştea euro falşi, care nu le-a luat banii.

”În momentul în care au intrat, mi-au spus că vor să stea fiecare câte o oră cu mine, iar (...) a scos din buzunarul pantalonilor o sumă foarte mare de bani, constituită din bancnote de 100 şi 50 euro. Ulterior, a pus pe masa din bucătărie patru bancnote de 100 euro şi opt de 50 euro pentru a achita cele două ore reprezentând serviciile sexuale ale lui şi ale lui (...), chiar dacă eu le spusesem la început să o oră costă 300 lei.

Eu am luat banii de pe masa din bucătărie şi am procedat la verificarea acestora, întrucât mai lucrasem în străinătate cu bancnote euro şi mi-am dat seama că cele patru bancnote de 100 euro şi opt de 50 euro sunt false, prin prisma faptului că am dat cu unghia peste acestea şi au început să se dezlipească, neavând elementele de siguranţă pe care eu le cunoşteam. Când mi-am dat seama că bancnotele sunt false, le-am spus să iasă afară din garsonieră pentru că nu le înghit găluşca, iar aceştia mi-au transmis că nu rămâne aşa şi or să îmi arate ei mie cine sunt ţiganii”, a declarat femeia anchetatorilor.