Ministrul Răzvan Cuc, acuzaţii de „şantaj“ la adresa constructorului spaniol al lotului 3 de pe autostrada Lugoj - Deva

Prezent în Alba pentru a verifica stadiul lucrărilor pe autostrada A10, Cuc a spus că nu este sigur termenul la care lotul 3, Lugoj - Deva. Acesta susţine că dacă se va observa că fisura nu avansează înspre lotul 4, circulaţia pe lotul 3, ar putea fi deschisă.

„Am văzut că practic ar începe un şantaj, o presiune a firmei constructoare, vis-a-vis de minister şi de CNAIR, am văzut că deja au început să zică în presă, aşa cum au făcut-o şi în urmă cu două săptămâni, când acuzau ministrul că face un şantaj la această firmă, aţi văzut şi dumneavoastră exact de ce s-a cerut prelungirea garanţiei. Nici nu s-a pus în trafic această autostradă şi deja au apărut fisuri la nivelul autostrăzii. Este inadmisibil şi nu voi permite cuiva să vină în România şi să îşi bată joc.(…)

Dovezile sunt clare, acea autostradă are probleme grave când vine vorba de calitatea lucrărilor aşa cum s-au făcut. Exact la kilometrul 57, unde a fost acea cedare de terasament, în 2016, acolo a apărut şi fisurile acum. (…) Să investească banii în lucrări de calitate şi nu în lucrări care au conotaţii să inducă în eroare publicul din România. Imaginile sunt clare. Ei (n.r. constructorii) au spus că lucrările sunt de calitate, noi am testat şi am văzut că nu sunt de calitate.(…) Lotul de autostrada va fi deschis dacă expertiza dă soluţia că putem da în trafic, fiind că acea fisură a apărut, exact în paralel cu descărcarea Holdea.

Dăcă putem da în trafic fără ca fisura să se extindă înspre lotul 4, atunci vom da în trafic. În funcţie de direcţia fisurii, stabilim şi când dăm drumu la trafic. Repet, constructorul este mai mult decât vinovat”, a declarat Răzvan Cuc. De asemenea, ministrul a mai spus că săptămâna viitoare, alături de presă. va „lua autostrada pas cu pas” şi va arata toate lucrările care s-au făcut pe lotul respectiv. Lotul a fost construit de compania Aldesa Construccion din Spania.





Potrivit ministrului, supărarea constructorului spaniol ar fi că i-a fost executată garanţia. ”Le înţeleg supărarea. Până acum în România nu s-a mai întâmplat aşa ceva. Şi anume ca statul român să execute garanţia de bună execuţie şi să îndrăznească să aibă tupeul să mai dea şi penalităţi constructorului de 73 de milioane de lei. Ei credeau că aici e sat fără câini. Mai vii cu un ambasador, mai faci puţin scandal şi gata, toată lumea face un pas înapoi”, a explicat Răzvan Cuc. Acesta a mai spus că nu deschide autostrăzi doar de dragul campaniilor electorale sau că aşa vor unele ONG-uri, că ”li se pare lor că lucrările sunt de bună calitate”.

”Nu pot să deschid un lot de autostradă cum a fost deschis lotul 3 Sibiu – Orăştie în 2014 şi să avem o cedare, să o ia autostrada la vale. Nu pot să fac lucrul ăsta. Acesta ar fi un gest de inconştienţă pe care l-ar face unii politicieni care s-au transformat în avocaţii firmelor străine în România”, a continuat şeful Transporturilor.





În legătură cu situaţia de pe acest lot, Asociaţia Pro Infrastructură (API) acuză Ministerul Transporturilor şi CNAIR de „manipulări grosolane“ şi „circ mediatic“, spunând că există zeci de fisuri asemănătoare cu cea prezentată ca problemă majoră pe lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva, iar aceasta se află într-o zonă pe care nu se va circula până în 2024. API acuză CNAIR că escaladează conflictul şi se agaţă de fiecare crăpătură, în încercarea de a justifica rezilierea de contract cu constructorul spaniol al lotului 3.







