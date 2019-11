Mandat european de arestare pentru interlopul Stripăru, acuzat de infracţiuni în Belgia. Când poate fi extrădat

Decizia Curţii de Apel vine la mai puţin de o lună de zile de la momentul la care Marius Crăciun a fost adus în ţară, sub escorta Poliţiei, din Franţa. Acesta era căutat prin Interpol în baza unui mandat de arestare emis pentru că nu a respectat condiţiile impuse prin măsura unui control judiciar. Stripăru este trimis în judecată pentru trafic de droguri la Tribunalul Sibiu alături de alţi trei inculpaţi şi este cercetat şi pentru o infracţiune de tâlhărie.

Joi, 28 noiembrie 2019, Curtea de Apel a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi a emis un mandat european de arestare pe numele interlopului sibian. ”(...) Dispune punerea în executare a mandatului european de arestare emis la data de 30.09.2019 de autorităţile judiciare din Belgia - Judecătorul de instrucţie de la Tribunalul de primă instanţă din Vlandra de Vest, departamentul din Brugge în dosar nr. 2019/216, pe numele persoanei solicitate Crăciun Marius, Constată că persoana solicitată Crăciun Marius, a renunţat la beneficiul conferit de regula specialităţii, conform dispoziţiilor art. 117 din Legea nr. 302/2004 republicată. Predarea se face sub condiţia ca în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România”, se precizează în minuta deciziei de la Curtea de Apel.

Instanţa a amânat, însă, predarea până la ”soluţionarea definitivă a cauzelor ce fac obiectul dosarelor penale nr. 5725/306/2018 al Judecătoriei Sibiu şi nr. 1909/85/2019 al Tribunalului Sibiu, iar în caz de condamnare cu executare în regim de detenţie a pedepsei, până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau până la executarea pedepsei la termen”. În continuare, Curtea de Apel a dispus ”arestarea persoanei solicitate Crăciun Marius pentru o perioadă de 15 zile în vederea predării către autorităţile judiciare ale statului solicitant, urmând ca mandatul de arestare să fie pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării”. Fapta sau faptele pe care le-a săvârşit Stripăru în Belgia nu au fost făcute publice, dar acesta este cunoscut ca o persoană foarte violentă.

În cel de-al doilea dosar pe care îl are pe rolul instanţelor de judecată, Marius Crăciun este condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în stare de recidivă postexecutorie. În mai 2018, a fost reţinut după ce a condus fără permis şi a fugit de poliţiştii care încercau să îl oprească.Cauza se află la Curtea de Apel Alba Iulia unde va fi pronunţată sentinţa definitivă.

Marius Crăciun era unui dintre colaboratorii lui Ioan Clămparu, considerat de presa din Spania unul dintre cei mai periculoşi traficanţi de fiinţe umane, Clămparu, poreclit şi Cap de porc, s-a predat autorităţilor din Spania în toamna lui 2011, Audienţa Naţională spaniolă decizând atunci închiderea românului, pe numele căruia fuseseră emise ordine europene de căutare şi arestare pentru acuzaţiile de exploatare sexuală în Spania şi România. În februarie 2012, Ioan Clămparu a fost condamnat, într-o primă fază, de instanţa locală din Madrid, la 30 de ani de închisoare pentru că a obligat mai multe femei să se prostitueze. Între acestea s-a aflat şi o minoră pe care a obligat-o să avorteze. Ulterior, Clămparu a primit 20 de ani de închisoare.

Cazierul interlopului:

- 2 ani 10 luni şi 22 zile închisoare, prin sentinţa penală nr. 568/2009 a Judecătoriei Sibiu, (definitivă la 04.05.2010);

- 1 an închisoare, prin sentinţa penală nr. 107/2013 a Judecătoriei Avrig, (definitivă la 08.10.2013);

- 1035 zile închisoare prin sentinţa penală nr. 12/2016 a Curţii de Apel Alba Iulia, (definitivă prin neapelare), sentinţă prin care s-a recunoscut hotărârea penală nr. 1Kls 7/15 pronunţată la data de 6 august 2015 de Tribunalul Landului Saarbrucken;

- 8 luni închisoare, prin sentinţa penală nr. 65/2016 a Tribunalului Sibiu;

- 1 an şi 5 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 624/2016 a Judecătoriei Sibiu (definitivă prin neapelare);

- 5 ani închisoare, prin decizia penală nr. 280/A/2017 a Curţii de Apel Alba Iulia, pedeapsă rezultată în urma contopirii a pedepselor de 4 ani închisoare, 2 ani şi 6 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare, 1 an închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, care a fost apoi sporită la 5 ani închisoare.

În 2017, Tribunalul Alba şi Curtea de Apel Alba Iulia i-au recalculat, la cererea sa, perioada pe care trebuie să o petreacă la închisoare la 7 ani, 11 luni şi 9 zile. Cererile de liberare condiţionată i-au fost respinse pe motiv că nu a dat dovezi de îndreptare şi a săvârşit multe abateri disciplinare în penitenciar. Începând cu pedepsele executate din 2012, Stripăru a beneficiat de legea recursului compesatoriu. În total, acesta a primit peste 500 de zile de câştig ca urmare a legii promovate de vechea guvernare.