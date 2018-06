FOTO VIDEO Mărturii emoţionante după viitura devastatoare de la Bucerdea Vinoasă. Oamenii îşi revin cu greu din şoc şi fac bilanţul pagubelor

Satul din comuna Ighiu are aproape 900 de locuitori şi are o vechime atestată de aproape 800 de ani. Vineri, 22 iunie, deasupra satului şi a întregii zone din apropiere s-a produs o ploaie cum nu s-a mai văzut niciodată. În circa o oră a plouat cât într-o lună. În câteva minute Valea Bucerzii s-a transformat între-un veritabil râu care a măturat totul în cale.

GALERIE FOTO

Zeci de maşini au fost distruse parţial sau total, podurile au fost afectate, drumul rupt iar oamenii care locuiesc în apropierea văii au trebuit să urce la etaj sau pe dealul din apropiere pentru a se salva. Viitura a venit cu o asemenea forţă încât a luat utilaje agricole, tractoare, a rupt reţele de gaz şi apă şi a intrat în curţile şi casele oamenilor. Unii dintre localnici s-au trezit în curte cu maşini aduse din amonte, alţii au avut inspiraţia să îşi lege maşinile de alte obiecte pentru a nu fi luate de apă. Un tractor a fost luat pe sus şi dus până în apropierea unui pod unde a fost pur şi simplu turtit de forţa apei. Ale autvehicule au fost aduse într-o asemenea stare încât parcă au ieşit dintr-o presă hidraulică.

Printre cei mai afectaţi de viitură este Clamba Dorin. Viitura i-a luat utilaje agricole şi i-a distrus un tractor. În curtea acestuia nămolul are zeci de centimetri. ”Cam o oră a durat până s-a tot înălţat. Am ieşit cu apa până la brâu, desculţ. Am apucat să leg maşina pentru că plutea şi o ducea. În casă am avut apa de peste un metru. Avem pagubă mare, nu ştiu ce o să ne facem. Dacă nu ne ajută cineva nu terminăm cu scosul molozului nici într-o săptămână”, a spus bărbatul.

O vecină a acestuia în vârstă de peste 70 de ani era singură acasă la momentul viiturii. ”A venit o ploaie mare, parcă era un fum. Dintr-o dată am auzit bum şi o şi fost apa în curte. A trecut trecut peste fântănă, peste tot ce am avut. De abia am ieşit de acolo. În casă mobila a fost distrusă, frigiderul şi maşina de spălat pluteau prin apă. Tot mi-a luat ce a fost în curte. Am sunat la fiica mea să spună la cineva să mă scoată, că eu aici mor”, a spus femeia. Bătrânii satului spun că nu au mai văzut aşa ceva niciodată. ”A mai venit valea mare, dar aşa ceva nu a fost niciodată”, a spus o altă femeie din sat.

Oamenii au rămas fără energie electrică, apă potabilă şi gaz metan. Sâmbătă, echipe ale furnizorilor de servicii acţionau pentru remedierea stricăciunilor. Şase echipe ale Delgaz Grid erau pe teren pentru reluarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale către cei 150 de consumatori afectaţi. Principala preocupare a autorităţilor a fost deblocarea văii pentru că în cazul unor noi ploi situaţia să nu se agraveze.

În ajutorul oamenilor de aici, dar şi acelora de peste deal, din comuna Cricău, unde viitura a fost la fel de puternică, au venit pompieri şi militari. Au ajuns în Alba forţe ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi un detaşament format din 21 de militari şi 5 mijloace care acţionează în zona localităţilor Ighiu şi Bucerdea Vinoasă pentru deblocarea drumurilor şi înlăturarea efectelor produse de viituri.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat sâmbătă, continuarea acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor după cum urmează:

- loc. Cricău, com. Cricău: 23 de subsoluri unde s-a evacuat apa, s-au decolmatat 500 m rigolă la drumuri comunale; loc. Şard, com. Ighiu: 8 subsoluri şi curţi, s-a evacuat apa; loc. Bucerdea, com. Ighiu: 15 subsoluri, curţi, s-a evacuat apa, se intervine pentru cu utilaje grele pentru decolmatarea albiei şi regularizarea cursului pe Valea Bucerzii, decolmatarea unui podeţ şi evacuarea unui autoturism acoperit de aluviuni; loc. Miceşti, mun. Alba Iulia: 3 subsoluri şi curţi, s-a evacuat apa. În urma informării primite de la SDEE Electrica, s-a reluat alimentarea cu energie electrică pe raza com. Ighiu şi com. Cricău. Forţe de intervenţie ISU Alba: 7 ofiţeri, 34 subofiţeri, 7 autospeciale, 1 autospecială grupă operativă, 3 autospeciale de muncă operativă, 7 motopompe, 1 ambulanţă SMURD, unelte genistice.

Forţe în sprijin: IPJ Alba: 6 agenti cu 3 echipaje auto; IJJ Alba: 2 ofiţeri, 24 subofiţeri, 2 autocamioane, unelte genistice; ISU SB: 1 of, 17 subofiţeri, 1 microbuz, 1 autospecială, 2 motopompe transportabile, unelte genistice (lopeţi); ISU HD: 18 subofiţeri, 1 microbuz, 1 autospecială, 2 motopompe transportabile, 1 instalaţie de potabilizare a apei, unelte genistice (lopeţi); ISU CJ: 19 subofiţeri, 1 microbuz, 1 autospecială, 2 motopompe transportabile, unelte genistice (lopeţi); ISU BH: 1 subofiţeri, 1 autospecială, 2 motopompe transportabile, 1 instalaţie de potabilizare a apei;

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Alba: 3 persoane cu 2 motopompe; Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Ighiu: 8 persoane cu 3 buldoexcavatoare; Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cricău: 4 persoane cu 1 buldoexcavator; U.M. 01684 Alba Iulia: 3 ofiţeri, 20 subofiţeri, 1 buldoexcavator, 1 autobasculantă, 1 automacara 12,5 to, 2 autocamioane pentru transport efective şi unelte genistice.