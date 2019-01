FOTO VIDEO Comemorare pe muntele Petreasa din Apuseni, la 5 ani de la accidentul aviatic. Gestul emoţionant făcut de rudele Aurei Ion

Romaniţa Iovan împreună cu fiul său, Albert, au urcat, alături de prieteni şi de localnici până în satul Giurgiuţ din comuna Horea, zona cea mai apropiată de locul accidentului în care au putut să ajungă din cauza zăpezii foarte mari din Apuseni, pentru a participa la slujba de pomenire a soţului său, pilotul Adrian Iovan, şi a studentei Aura Ion, care şi-au pierdut viaţa în urma prăbuşirii aeronavei.

Potrivit primarului comunei Horea, Nicola Marian, alături de familie au fost prezenţi la comemorare circa 100 de oameni, localnici şi prieteni veniţi de la Bucureşti. A fost oficiată o slujbă de pomenire, sâmbătă, în aer liber, după care a fost organizată o masă la căminul cultural din sat.

„Noi ne-am pregătit pentru eveniment şi am deszăpezit drumul astfel încât participanţii la parastas să poată ajunge cât mai aproape de locul accidentului. Împreună cu aproximativ 60 de localnici am urcat până la Giurgiuţ, alături de familie şi am participat la slujba de pomenire oficiată de un preot din comună şi apoi am mers cu toţii la o masă organizată de doamna Iovan la căminul cultural din sat. S-a făcut toată rânduiala, cum se obişnuieşte la parastas”, a declarat pentru Mediafax primarul Marian Nicola.

”Venim aici şi pentru moţi. Simţim energia lui Adrian. Simţim chiar că el şi-a dat ultima suflate şi ultimul gând de viaţă gândindu-se la oameni, gândindu-se la cei pe care i-a salvat. Dacă Adrian nu făcea ce a făcut în ultimele secunde, avionul nu ateriza forţat şi cădea pur şi simplu. În momentul ăla nu mai era nimeni în viaţă. El i-a salvat pe ceilalţi, din păcate cu preţul vieţii lui. Este fantastic dacă te gândeşti că ei au plecat într-un zbor umanitar. Ei se duceau la Oradea să preleveze organe pentru a salva vieţi. Şi ei, de fapt, au fost în situaţia în care ei înşişi trebuiau să fie salvaţi. Adrian îl însoţeşte în primul rând pe Albert. Şi de atunci, şi pururea în vecii vecilor cât va trăi Albert, va fi, după părerea, mea, alături de fiul lui. Deci este clar că Albert are un tată, un tată erou. Există sufletul lui Adrian care îl păzeşte non-stop şi cred că este foarte important pentru Albert să venim aici cât de des putem”, a spus Romaniţa Iovan.

Au fost prezenţi pe muntele Petreasa şi reprezentanţi ai Asociaţiei ”Aura Ion”. ”La cinci ani de la evenimetul tragic, 20 de maşini 4x4 au pornit pe muntele Petreasa, pentru a ajunge la locul accidentului din Apuseni şi pentru a ne aminti de Aura şi de sufletul ei frumos. Alături de noi a fost Cornel Doble Jr. şi cei 50 de oameni minunaţi de la WestAlpine Off Road, Divizia Salvare. Le mulţumim mult pentru ca ne-au ajutat să ajungem până aproape de locul accidentului şi pentru că ne sunt aproape şi în acest an”, au scris pe Facebook cei de la Asociaţia ”Aura Ion”. Ulterior, aceştia au donat 32 de cadouri copiilor din satul Trifeşti, comuna Horea, gestul simbolic desfăşurându-se în biserica din sat.