FOTO „Pivniţa cu miracole“ a unei femei care prepară produse bio din legumele şi fructele cultivate în grădină

După ce s-a întors în ţară, Eleonora Andras a avut ideea de a realiza produse bio din legumele pe care le obţine în grădina proprie de la Teiuş. Fiind vegetariană, femeia a început să prepare mai întâi pateuri vegetale. Aceasta produce pateu de leurdă, cu migdale, caju şi ardei copt, pesto de busuioc cu migdale şi caju sau pastă de ceapă cu ardei, chili şi pătrunjel, pastă de cremă de busuioc, cu usturoi, pastă de ceapă cu ardei. O altă reţetă proprie este salata de dovlecel cu mentă şi sfeclă picantă.

”Mai fac sirop din muguri de brad, cu melasă şi uleiuri esenţiale, sirop de mentă în miere, sirop de soc, sirop de vişine, sirop de roiniţă, cu mentă. Siropurile le îngrop în pământ, o parte din ele, minimum trei luni, la un metru adâncime, pentru că acolo temperatura e constantă. Fac şi lichior de nucă verde. Îl pun la macerat, la soare, două luni. Pe urmă, până la Crăciun nu se umblă la el. De asemenea şi lichior de pere, vinuri de coacăze, de căpşuni, de flori de soc, din fructe de soc”, a completat Eleonora Andras.

Până să ajungă la aceste realizări, femeia a fost nevoită să lucreze mai mulţi ani în străinătate. ”Mergeam la serviciu şi acasă, iar sâmbăta la cumpărături. Nu mergeai să cheltui bani. Strângeai bani. Am muncit într-o secţie, pe strung, pentru că nu mi-am găsit alt serviciu. Nu era muncă de femeie. Îmi puneau trei paleţi si mă urcam pe ei ca să lucrez la maşini. Eram în stare să fac orice. Am mai lucrat la un restaurant şi la o vilă, tot muncă la negru pentru ca să strâng bani să pot să îmi cumpăr casă. Puteai să te roteşti ca să poti câştiga bani. A fost alegerea mea, să lucrez la negru”, a completat Eleonora. Aceasta a lucrat şi la un magazin unde interacţiona des cu alţi români din străinătate. În martie 2009 a revenit în ţară şi susţine că o perioadă s-a simţit ”mai străină decât dincolo”.

”În septembrie am primit un laptop şi am început să citesc pe internet. Am învăţat să lucrez pe calculator. Am învăţat cu un profesor de două ori pe săptămână, câte două ore intensiv. Nu ştiam atunci nici ce e google”, mai spune femeia, care consideră că învăţatul să folosească şi să lucreze pe un calculator i-a schimbat viaţa. Astfel a început să citească despe experienţele altor persoane şi s-a decis că trebuie să înfiinţeze o mică afacere, care, in final, s-a dovedit a fi una de succes. Promovarea produselor o face şi pe Facebook, pe pagina ” Pivniţa cu miracole ”, unde pot fi vizualizate şi comandate produsele obţinute