Fabrica de condimente Solina Alba Iulia, distrusă în incendiul din februarie, va fi reconstruită anul viitor. Producţia a fost repatriată integral în România

Solina Romania şi-a reluat business-ul în foarte mare măsură, atât pe piaţa din România, cât şi pe piaţa Est-Europeană. Compania produce condimente şi ingrediente alimentare, fiind lider pe acest segment de piaţă în România şi în Europa de sud-est.

”Reconstruirea fabricii de ingrediente alimentare, pe acelaşi amplasament din Alba Iulia, este conceptual definită, urmând să demarăm procesul de autorizare al lucrărilor şi să începem reconstrucţia efectivă în primavara anului viitor. Cele 7 luni care au trecut de la incendiul din 2 februarie au reprezentat pentru Solina Romania o mega provocare în privinţa păstrării echipei, conservării cotei de piaţă, şi reinventării modelului de business în condiţiile impuse de tragicul eveniment prin care am trecut fortuit şi total neaşteptat.

Leadership-ul echipei de management, puterea mentală a fiecărui membru al echipei, sistemul de management eficace, experienţa acumulată în cei 18 ani de business în industria ingredientelor alimentare, încrederea în viitor, munca acerbă, zâmbetele înlăcrimate şi echipa mai unită ca niciodată, sunt doar câteva dintre elementele cheie care au asigurat succesul în atingerea obiectivelor mai sus menţionate”, afirmă Ciprian Grădinariu, country manager Solina Romania.

Începând cu luna Iulie a acestui an, a fost activată şi noua secţie provizorie de producţie de la Alba Iulia, într-un spaţiu închiriat, amenajat conform tuturor standardelor şi exigenţelor impuse de industria în care activează. ”Astfel, am reuşit să repatriem integral producţia în Romania; în acest moment, marea majoritate a produselor noastre sunt reactivate din punct de vedere tehnic. Capacităţile de producţie nu sunt la nivelul celor anterioare, însă muncim constant pe trei schimburi şi reuşim să onorăm comenzile clienţilor noştri. Această secţie provizorie de producţie a fost recent auditată şi acreditată FSSC 22000. Astfel, partenerii noştri pot fi încrezători în asigurarea standardelor calităţii aşteptate şi conformităţii produselor, la acelaşi nivel cu care i-am obişnuit de-a lungul colaborării noastre. Mai sunt unele capacităţi productive de reactivat, însă momentan suntem foarte fericiţi şi motivaţi de tot ceea ce am reuşit sa realizăm în aceste 7 luni.

Optica Solina România rămâne aceeaşi, activitatea companiei concentrându-se nu doar asupra procesării şi comercializării ingredientelor alimentare, ci şi asupra dezvoltării de noi soluţii inovative, care să corespundă celor mai noi trenduri din industria alimentară. Staţia Pilot şi laboratorul de Cercetare-Dezvoltare sunt perfect funcţionale încă de la finele lunii mai, dispunând de tehnologii adecvate pentru a susţine activităţile de inovare şi testare a noilor soluţii dedicate industriilor cărora ne adresăm. Activităţile logistice (transport şi depozitare) sunt de asemenea reactivate 100%, încă din Februarie/Martie”, susţine reprezentantul companiei. Noua fabrică ar urma să fie ”mai inovativă, mai eficientă şi mai sigură în exploatare”, respectiv una dintre cele mai moderne şi performante din Europa.

Incendiul a izbucnit în 2 februarie, ca urmare a unui scurtcircuit la o instalaţie de încărcat bateriile şi a fost stins integral abia după 4 zile şi jumătate. Au acţionat în acest timp circa 170 de pompieri cu 38 de autospeciale de intervenţie. Omniasig a plătit o despăgubire de peste 10 milioane de euro pentru poliţa de asigurare.





