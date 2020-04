Doi soţi din Aiud, amendaţi cu 4.000 de lei pentru că nu au trecut ora în declaraţii pe propria răspundere. Ce spune Poliţia

Imaginea cu procesul verbal a fost publicată joi pe reţeaua de socializare Facebook, unde a adunat zeci de comentarii.

„Astăzi am primit amenda de la Politia Aiud, d-nul agent Negru, pe motiv că nu am scris în declaraţie ora deplasării. Nu există în declaraţia pe proprie răspundere aşa ceva. Au mai trecut oameni pe stradă, nu au fost controlaţi, în amendă spunându-se că nu a fost nici un om pe drum. Asta pentru că am fost după alimente. Amenda este de 2.000 de lei.

Asta face Poliţia Aiud! După ce ni s-a fotografiat declaraţia, ni s-a spus că suntem liberi şi că este totul în regulă. Vi s-a dat puterea să vă bateţi joc de oameni? Acest domn poliţist cu buletinul în mână nu poate calcula câţi ani avem. Ordonanţa militară din amendă e dată pentru persooane peste 65 ani.

Ps. Sotului meu i s-a emis aceeaşi amendă, în valoare de 2.000 lei. Aproape 1.000 euro pentru că aveam totul în regulă”, a scris o localnică din Aiud, joi, pe reţeaua de socializare Facebook.