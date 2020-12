Dispută între Transavia si APM Sibiu. Un cartier cu 80 de blocuri ar urma să fie construit în aria de protecţie sanitară a fermei Cristian

Transavia este lider naţional pe piaţa cărnii de pasăre şi îşi are sediul în localitatea Oiejdea din judeţul Alba. Reprezentanţii companiei susţin că locuinţele vor fi construite în aria de protecţie sanitară a fermei, lucru care ar putea afecta pe viitor, din punct de vedere a mirosului, viitorii locatari.

Astfel, după ce în atenţia publicului a fost adus Planul urbanistic de detaliu – PUD “Construire locuinţe P+2E, servicii comerciale, dezmembrare imobil, extindere reţele, bransamente utilităţi – numai după întocmire şi aprobare PUD”, precum şi observaţiile şi contestatiile trimise de Transavia, procedura SEA de obţinere a avizului de mediu a fost suspendată, până la remedierea unor aspecte de valabilitate contestate şi semnalate la PUG-ul comunei Cristian.

Procedura de avizare a fost însă reluată, fapt consemnat în adresa semnată doar de directorul APM Sibiu, Pleşa Marius Iosif, care îşi asumă astfel întreaga responsabilitate, dar face şi un grav abuz în serviciu, sustin reprezentanţii Transavia.

Prin PUZ-ul 2004 s-a extins intravilanul pentru zona B, destinat construcţiei de locuinţe, industrie şi servicii tot în aria de protecţie a fermei şi sunt, deja, emise actele de reglementare din punct de vedere al mediului pentru încă 8 proiecte construire locuinţe P + 2E. De fapt, cele 8 proiecte fac referire la un numar total de 14 astfel de proiecte. În cadrul unui proiect sunt incluse de la 2 la 4 subproiecte, adaugandu-se şi PUD-ul menţionat mai sus, în total se vor construi 80 blocuri cu 727 apartamente şi 283 locuri de parcare vor fi amplasate în aria de proţectie sanitară, încalcandu- se prevederile in vigoare din punct de vedere al protecţiei mediului.

Contestaţii şi obervaţii depuse de companie

Transavia a depus contestaţii, observaţii, conform legislaţiei în vigoare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului de mediu, observaţii care nu au fost luate în considerare, peste care s-a trecut cu mare uşurinţa şi s-au emis cele 8 deciziile ale etapei de încadrare şi o decizie a etapei de încadrare finală (pentru PUD) – act de reglementare. Prin aceste observaţii şi argumente ştiinţifice se demonstrează că se încalcă aria de protecţie sanitară a fermei de păsări.

Procedura de obţinere a avizului de mediu continuă prin etapa urmatoare de organizare a dezbaterii publice în 18 ianuarie 2021, în ciuda faptului că s-a comunicat Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu faptul că s-a contestat în instanţă emiterea deciziei pentru etapa de încadrare finală – act de reglementare din punct de vedere al mediului.

Urmare a solicitărilor făcute de Transavia la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu privire la transmiterea stadiilor de obţinere a actelor/avizelor de mediu, au fost comunicate adrese şi chiar avize/acte de reglementare pentru toate cele 8 proiecte si PUD, practic 15, iar o parte din personalul angajat nominalizat să se ocupe de respectarea procedurii şi emiterea actelor, conform legilor în vigoare, lipseşte din lista de semnături ale documentelor respective, astfel că singura persoană direct responsabilă este doar conducatorul instituţiei, Pleşa Marius Iosif.

În ciuda chiar şi a faptului ca s-a demonstrat prin calcul efectiv ca O.U.G. NR.195/ 2005 privind protectia mediului nu se respectă, nici în ceea ce priveşte norma de spaţiu verde de 26mp/locuitor, totuşi conducerea APM Sibiu prin directorul executiv în funcţie, susţine dezvoltatorii imobiliari, mai spun cei de la Transavia.

80 de blocuri construite chiar şi la mai puţin de 500 de metri faţă de fermă

Transavia a comunicat ca va face toate demersurile legale împotriva directorului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu care în plus consideră că responsabilitaţile privind respectarea prevederilor de mediu care stau la baza deciziilor de mediu aparţin de fapt autorităţilor locale şi astfel motivează adoptarea deciziei finale de emitere a etapei de încadrare întrucat proiectele imobiliare nu se supun evaluarii impactului asupra mediului.





Cele 80 de blocuri de locuinţe care vor fi construite în zona respectivă au o distanţă cuprinsă între 435 de metri şi 534 de metri faţă de ferma Transavia din Cristian, mult mai puţin faţă de cei 1.000 de metri prevăzuţi de lege. Aceasta este în fond îngrijorarea principală a companiei Transavia, cel mai mare producător de carne de pasăre din România, care se teme că odată ridicate locuinţele în imediata apropiere a fermei sale din Cristian, viitorii locatari vor fi deranjaţi de mirosul provenit de la păsări şi se vor genera situaţii conflictuale.

Transavia evocă de asemenea legea recent promulgată de preşedintele Iohannis privind protecţia mediului intrată în vigoare la 16.07.2020 (cunoscută drept “legea mirosurilor”) care precizează că la implementarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vecinătatea activitătilor cu posibil impact olfactiv asupra populaţiei, autoritătile administraţiei publice locale resping solicitările de dezvoltare a proiectelor care necesită asigurarea de protecţie sanitară dacă distanţele minime de protecţie sanitară stabilite între teritoriile protejate şi o serie de unităti care produc disconfort şi riscuri asupra sănătătii populaţiei nu sunt respectate”.

Ce susţine directorul APM Sibiu

Întrebat de reluarea procedurii de avizare, directorul APM Sibiu a declarat următoarele: ”Este numai părerea Transaviei, legal acel aviz este în vigoare. În instanţă nu s-a făcut o solicitare de suspendare, este o declaraţie pur verbală. Avizul de mediu este în vigoare”.

Referitor la faptul că pe avizul de reluare a procedurii s-ar afla doar semnătura acestuia, Marius Pleşa a spus că avizul este semnat de cinci persoane conform legii. ”Sunt cele cinci persoane care semnează acel aviz, bineînţeles că eu am ştampila, sunt directorul agenţiei. (...) Aceste documente se pot verifica nu este doar semnătura mea”, a completat acesta

Despre contestaţia depusă în instanţă de reprezentanţii legali ai companiei Transavia, directorul APM afirmă că până se judecă în instanţă acel act rămâne valabil. ”Transavia nu a solicitat în instanţă suspendarea procedurii, noi din punct de vedere legal trebuie să continuăm procedura”. Marius Pleşa a făcut şi o declaraţie despre o posibilă nerespectare a normei de spaţiu verde: ”Astea sunt avizate de primărie (n.r. primăria Cristian) noi nu putem să contestăm decizile primăriei, este o altă autoritate, pe baza legislaţiei de urbanism primăria şi-a luat angajamentul că se respectă legislaţia de urbanism. Noi la urbanism nu putem interveni”.

Acesta invocă şi Direcţia de Sănătate Publică, care a data viz chiar dacă în zonă va exista o problemă cu mirosurile. ”Este o problemă de sănătate publică şi din punctul de vedere al Direcţiei Sanitare nu o să fie o astfel de problemă. Acel aviz este din partea Direcţiei de Sănătate Publică”, a completat directorul. Marius Pleşa compeltează că a revenit cu o solicitare la DSP, după intrarea în vigoare a ”legii mirosurilor”. ”Problema asta este tot de sănătate publică, am revenit şi Direcţia de Sănătate Publică îşi susţine punctul de vedere, fiind impactul proiectului asupra populaţiei. Noi în baza acestui punct de vedere am am emis actul de reglementare”, a mai spus reprezentantul APM Sibiu.