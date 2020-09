Crama de vinuri din Ciumbrud, ai căror proprietari vor să readucă gloria zonei viticole din Transilvania

Ciumbrud e o aşezare de oameni deosebit de harnici, care produc puieţi de pomi frunctiferi şi cultivă trandafiri sau viţă-de-vie, pe dealurile care se ridică din lunca Mureşului.

Aici au ”crescut”, în ultimii ani, câteva mici ferme în domeniul cultivării şi prelucrării viţei de vie.

Una dintre acestea este cea a familiei Savu. Pivniţa Savu este relativ recentă, fiind înfiinţată în anul 2008 ca afacere de familie. Viţa de vie este cultivată pe nouă hectare, iar producţia de vin se ridică la câteva mii de litri.

”Pivniţa Savu îşi propune ca prin vinurile produse aici, în Ciumbrud, să aduca din nou gloria acestei zone viticole ale cărei vinuri au obţinut medalia de aur «Napoleon al III-lea» la un concurs internaţional de vinuri de la Paris în anul 1867.

La Expozitia Mondială de Vinuri de la Paris, în anul 1855, soiul Riesling cultivat şi procesat în Ciumbrud a obţinut de asemena marea Medalie de Aur”, astfel îşi prezintă mica cramă, membrii familiei Savu.

Sursa Facebook Pivniţa Savu

”E o afacere de familie. Facem totul eu, fratele meu, Nicolae Savu, şi fiul lui, Sergiu Savu. Am crescut într-o familie de viticultori, dar am vrut să mă fac medic veterinar şi am absolvit facultatea în cadrul USAMV din Cluj-Napoca. Am lucrat într-o fermă de păsări, dar în cele din urmă tot la viticultură m-am întors. Noi muncim cu toţii din pasiune, ne e drag de ceea ce facem în ferma noastră. Am lucrat şi în Germania, mai de mult, tot într-o fermă viticolă, am învăţat de pretutindeni”, spune Gabriel Savu, unul dintre cei doi vinificatori ai afacerii.

Dominante la Ciumbrud, ca de altfel în toate podgoriile Transilvaniei, sunt vinurile albe: Fetească Regală, Riesling, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer. Vinurile obţinute de ”Pivniţa Savu” au fost apreciate la concursuri interne şi internaţionale, primind inclusiv medalii de aur.

Sursa Facebook Pivniţa Savu

În 2019, cu o Fetească Regală ţinută în baric, producţie 2013, familia Savu a obţinut premiul I la un concurs organizat în Italia, devansând vinuri produse de crame mari, prestigioase. De asemenea, vinurile din Pivniţa Savu obţin premii la cocnursul anual de vinuri organizat în Alba.

