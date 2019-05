Ce este ţestul. Obiectul arhaic, utilizat la obţinerea unui aliment consumat zilnic de români

Ţestul este un cuptor mobil sub formă de clopot, confecţionat din argilă roşie. Este folosit în special pentru coacerea pâinii. Pâinea coaptă în ţest are un gust unic şi un miros specific. Pe lângă pâine, la ţest se pot prepara şi alte tipuri de mâncăruri: pizza, pui la ţest, tocăniţe etc. Pâinea la ţest se remarcă printr-un gust şi un miros aparte, specific.





Ţestul este unul dintre cele mai vechi sisteme de coacere a pâinii din România, folosit mai ales în zona rurală din sudul ţării. Denumirea de ţest vine din cuvântul latin „testum“ care înseamnă vas de lut, capac de argilă. Cel mai vechi ţest a fost descoperit pe teritoriul judeţului Olt – comuna Fărcaşele – dispozitiv care datează din secolul al X–lea.





Faţă de cuptorul de dimensiuni mari, ţestul prezintă avantajul că se încălzeşte mai repede, „cu surcele, bălării, coceni de porumb şi beţe de floarea soarelui“ şi că, pe lângă pâine dospită, azi­mă, turtă, se coc sub el şi alte mân­căruri (ghiveci, cartofi, car­ne).





Tehnica de confecţionare a ţestului este similară cu cea a ceramicii primitive: se modelează cu mâna şi se lasă să se usuce la soare. Tradiţia spune că ţestul se lucrează exclusiv de femei, adunate în colective de 3 – 5 persoane. Lutul amestecat cu balegă de cal şi câlţi se frământă cu picioarele de nouă ori şi uneori în timpul frământatului se spun anumite versuri. Lutul astfel pregătit se împarte în „guguloaie“ şi se modelează cu mâna pe un muşuroi de paie şi frunze, în forma unui clopot aşezat cu gura în jos. La partea superioară se practică două orificii, prin care se introduce „fierul ţestului“, cu ajutorul căruia se agaţă de lanţul coşului, când se pregăteşte pentru copt.







În sudul ţării, se fabrciă, în continuare, ţesturi, atât prin metoda originală, din argilă roşie, cât şi din fontă. Preţul unui ţest din fontă este de aproximativ 400 de lei.





Reţetă de pâine în ţest: 1 kg făină albă de grâu (indicat ar fi de ţară), 400 ml apă, o linguriţă de sare, 10 g drojdie (dacii nu foloseau). Se amestecă toată compoziţia şi se lasă la dospit. Se formează o lipie rotundă, care se unge cu ou ori cu roşii coapte sau suc de roşii. Se înţeapă cu furculiţa şi se introduce sub ţestul încins. După 15 minute se roteşte (pentru a se coace bine peste tot), iar după alte 15 minute este gata. Se consumă mai ales cu brânză (la putină), sau cu pastramă de oaie făcută pe jar, vin roşu sau must.









