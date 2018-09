Bărbatul din Sebeş care a şantajat o femeie cu publicarea unui film compromiţător pe internet a primit sentinţa definitivă

Curtea de Apel Alba Iulia a decis, în 18 septembrie 2018, că inculpatul G. Alin trebuie condamnat la pedeapsa de 1 an de închisoare cu suspendare. Bărbatul a ameninţat victima cu publicarea pe internet a unei filmări compromiţătoare în care aceasta apărea alături de acesta în ipostaze intime.





Anterior, Judecătoria Alba Iulia l-a condamnat pe bărbat la 1 an şi 4 luni de închisoare. ”Reduce pedeapsa de 1 an si 4 luni aplicată inculpatului G. A. pentru savârşirea infracţiunii de şantaj la 1 an inchisoare. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate, care nu contravin prezentei”, se afirmă în minuta deciziei de la Curtea de Apel.

Potrivit motivării hotărârii de la instanţa de fond, inculpatul G. Alin şi persoana vătămată s-au cunoscut la începutul lunii ianuarie 2017, prin intermediul site-ului de socializare Facebook. Cu ocazia uneia din întâlnirile dintre cei doi, în cursul lunii ianuarie, inculpatul a realizat 2 filmări video cu telefonul său mobil. Înregistrările au rămas stocate în telefonul mobil al inculpatului, fiind identificate cu ocazia percheziţiei informatice reralizată de poliţişti. Anchetatorii au constatat că inculpatul avea probleme financiare, cu datorii la bancă şi la diverse persoane fizice, pensie de întreţinere în favoarea fiicei sale minore, motiv pentru care a trebuit să-şi amaneteze autoturismul.

”La data de 19.02.2017, inculpatul i-a transmis persoanei vătămate că a trimis filmarea compromiţătoare către doi dintre prietenii săi, urmând ca a doua zi să o mai trimită şi altor două persoane. Acţionând în scopul arătat, la data de 11 martie 2017, inculpatul i-a comunicat persoanei vătămate numele a 5 persoane care ar fi văzut filmarea în discuţie”, se afirmă în motivarea instanţei. În continuare, în 7 martie 2017, bărbatul i-a cerut persoanei vătămate suma de 2.150 lei împrumutată de la amanet şi garantată cu maşina proprie, promiţând că în schimbul acesteia va şterge filmarea compromiţătoare.

”Datorită ameninţărilor repetate, în data de 17 martie 2017, inculpatul şi persoana vătămată au stabilit o întâlnire în zona catedralei din municipiul Alba Iulia. Cu această ocazie, inculpatul a primit de la persoana vătămată suma de 2150 lei, în bancnote marcate, procedându-se la organizarea unui flagrant, astfel că în urma expunerii bancnotelor la lumină UV s-a constatat faptul că pe acestea se regăseşte inscripţia «Şantaj 17.03.2017»”, se precizează în document. Ulterior, bărbatul a fost ridicat şi dus la poliţie pentru audieri. Dosarul rezultat a fost trimis în judecată în august 2017.