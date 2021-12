Ambasada Rusiei a chemat aleşii locali şi antreprenorii la discuţii: „Să combatem acuzaţiile mincinoase“

În contextul tensionat de la graniţa Ucrainei cu Rusia, primari, viceprimari şi antreprenori din întreaga ţară au participat vineri, 10 decembrie, la o întâlnire care s-a dorit a fi pe teme economice, denumită „Oportunităţi de cooperare bilaterală“, organizată de Ambasada Rusiei, la sediul său, cu sprijinul ONG-ului Romanian Investment Zoom Program.

Ambasadorul Rusiei, Valeriu Kuzmin, a vorbit despre problemele-cheie ale relaţiilor comerciale şi economice globale moderne, „care sunt caracterizate prin creşterea sentimentelor protecţioniste şi desfăşurarea războaielor comerciale“.

„Ambasadorul Rusiei i-a chemat pe reprezentanţii cercurilor de afaceri din România să trateze în mod critic acuzaţiile mincinoase, puse în circulaţie de mass-media de trend majoritar, mainstream, la adresa Rusiei despre unele intenţii imaginare de a submina fundamentele democraţiei occidentale, şi să abordeze procesul de stabilire a cooperării comerciale de pe poziţiile unui calcul pragmatic clar“, specifică Ambasada Rusiei în comunicarea sa.

Primarul din Alba Iulia: „E în fişa postului“

Printre participanţi s-a aflat şi primarul USR din Alba Iulia, Gabriel Pleşa. Acesta a declarat că a primit o invitaţie în urmă cu 10 zile şi, aflându-se la Bucureşti, a decis să meargă el la întâlnire. A crezut că invitaţia este venită direct de la Ambasadă, dar a aflat ulterior că a fost trimisă de la asociaţia organizatoare. „De obicei trimit pe cineva la astfel de întâlniri, dar acum am legat-o cu alte întâlniri pe care le-am avut la Bucureşti joi şi vineri, la Ministerul Dezvoltării şi CNI. Am fost 30-35 de primari şi viceprimari, atât din urban, cât şi din rural, care şi-au prezentat fiecare oportunităţile economice din localităţile lor. Noi, la Alba Iulia, avem o zonă de dezvoltare economică şi am prezentat ce vrem să facem acolo. Orice investitor este bine venit. Nu mi s-a părut nimic ieşit din comun, mai ales că am fost şi la Ambasada Chinei şi am avut la Alba Iulia invitaţi ambasadorii Franţei, Elveţiei, Israelului“, a declarat primarul Gabriel Pleşa pentru „Adevărul“.





Sursa Facebook Ambasada Rusiei în România

Edilul-şef afirmă că nu a avut niciun moment impresia că s-a dorit şi transmiterea unui mesaj politic. „Nu am făcut nicio legătură cu criza (de la graniţa Rusiei cu Ucraina – n.r.). Nu au fost alte discuţii şi nu am fost niciodată nu filo-rus. Din punctul meu de vedere a fost o chestie de reprezentare a oraşului. Face parte din fişa postului unui primar“, spune el.

Mesaje de ameninţare

Gabriel Pleşa spune că a fost un moment în discursul ambasadorului Rusiei, în care acesta s-a referit la relaţia Rusiei cu NATO, dar nu a înţeles foarte bine ce a vrut să spună, pentru că exista o traducere foarte slabă din rusă în română. „A fost o discuţie absolut normală pe teme economice. Ne-au prezentat oportunităţi de investiţii în domeniul reciclării plasticului, extracţiei de produse petroliere şi a unor capacităţi de producţie de energie electrică“, a mai spus primarul USR. După ce au apărut fotografiile de grup şi unele articole - pe care le consideră „pure speculaţii“, Pleşa a primit mesaje şi ameninţări de pe conturi despre care crede că sunt false, în care a fost făcut „trădător“.





Pleşa a mai precizat că la finalul întâlnirii a avut o discuţie cu ataşatul cultural al Ambasadei Rusiei pe tema cimitirului soldaţilor ruşi de la Alba Iulia. „I-am spus că vrem să facem lucrări de reparaţii în cimitirul eroilor români şi putem să includem în proiect şi cimitirul unde sunt soldaţii ruşi. L-am întrebat dacă mai vor ca pe mormintele soldaţilor să rămână în continuare steaua sovietică sau să fie puse cruci. A spus că va avea o discuţie pe această temă şi va reveni cu un răspuns“, a afirmat el.





Sursa Facebook Ambasada Rusiei în România

Primarul din Alba Iulia susţine că a avut această discuţie şi în contextul în care şi-ar dori să existe un monument al eroilor români la Cotul Donului, unde au murit în 1942 un număr de 250.000 de soldaţi români. Pleşa a adăugat că a recunoscut printre participanţi un coleg de la USR şi mai mulţi aleşi locali de la PNL.

Viceprimar USR din Râmnicu-Vâlcea: „Am fost delegat“

Andrei Gheorghiu, viceprimarul USR din Râmnicu Vâlcea, a declarat pentru „Adevărul“ că a fost delegat de primăria condusă de Mircia Gutău (PER) să meargă la întâlnire. „Am participat şi eu, cum am participat la mai multe întâlniri, la diverse ambasade: Austria, Italia... Am primit o invitaţie şi de acolo (de la Ambasada Rusiei – n.r.) şi am fost să prezint ce m-a interesat pe mine: oferta investiţională din punct de vedere turistic pentru zona Râmnicului şi pentru zona adiacentă, pentru că vrem să facem o Organizaţie de Management al Destinaţiei (OMD), prin care să atragem cât mai mulţi turişti, de peste tot din lume“, a specificat el.





Gheorghiu a precizat însă că s-a ţinut deoparte de altfel de discuţii. „Motivul invitaţiei, cum au fost toate celelalte invitaţii de la alte ambasade, a fost de cooperare economică. Din păcate, acolo s-au discutat şi alte teme geo-politice care, pe mine, nu m-au interesat. Noi, eu cel puţin, n-am intrat în discuţiile acestea, ci pur şi simplu m-am axat pe ceea ce era tema invitaţiei şi atât“, a mai spus el.





Nimeni din conducerea USRPLUS nu a răspuns solicitărilor Adevărul de a comenta prezenţa aleşilor săi la întâlnire.





Vă mai recomandăm: