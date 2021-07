Şi-a regăsit fraţii după 26 de ani de la despărţire. Povestea Mariei, tânăra adoptată în SUA la vârsta de 2 ani

Tânăra a alansat un apel pentru a-şi găsi familia pe pagina de Facebook: ”The never forgotten Romanian children” , care are ca scop reuniunea copiilor adoptaţi cu părinţii biologici. Până acum câteva mii de tineri care şi-au postat povestea şi-au găsit părinţii biologici.





Sute de copii adoptaţi din România sunt aici, în căutarea familiilor lor biologice! Fiecare aşteaptă cu nerăbdare să-şi cunoască mamă care i-a dat viaţă, tatăl, fraţii şi surorile, pentru că aşa cum spune o dulce vorba românească, "sângele apa nu se face". Cu toţii au acelaşi vis: să afle de unde au plecat, să-şi cunoască rădăcinile româneşti. Este datoria noastră, a fiecăruia să le fim alături, să îi susţinem şi să-i ajutăm. Va rugăm să distribuiţi în număr cât mai mare acest anunţ. Mulţumim foarte mult!!", astfel arată un anunţ care a fost fixat la începutul paginii de pe Facebook.



Maria a dezvăluit sâmbătă că a reuşit să-şi contacteze fraţii din România. ”MII DE MULŢUMIRI şi aprecieri tuturor oamenilor de aici care au contribuit la găsirea familiei mele biologice. Acum sunt în contact cu toţi fraţii, iar părinţii noştrii, de sus, sigur sunt foarte fericiţi de regăsirea noastră. De-a lungul anilor am ştiut de fraţi dar şi ei au ştiut de mine. Visul nostru a devenit realitate cu ajutorul acestei pagini. Vă mulţumim că existaţi!! Vă îmbrăţişăm pe toţi cu mult drag. Maria”, a scris aceasta pe reţeaua de socializare.

Maria s-a născut în 4 februarie 1993, iar pe mama sa o chema Cruciţa Ciurar, care locuia atunci fără forme legale în Teiuş, iar după ce fiica ei a fost adoptată femeia s-a mutat în Lugoj, alături de un bărbat, Adrian Cârpaci, a scris Maria în postarea sa iniţială: ”Salutări din Ohio, SUA Numele meu românesc a fost Ciurar Maria, m-am născut în municipiul Alba Iulia la data de 4 februarie 1993. La vârsta de doi ani, am fost adoptată de o familie minunată, dar dorinţa mea a fost întotdeauna să-mi cunosc şi rădăcinile româneşti. Aşadar, sunt în căutarea mamei mele biologice, pe atunci numită Ciurar Cruciţa.

La naşterea mea, Cruciţa locuia fără forme legale, în oraşul TEIUŞ apoi după adopţie, în Lugoj, fiind în concubinaj cu Adrian Cârpaci. Apelez cu multă speranţă la reţelele de socializare şi această pagină dedicată copiilor adoptaţi din România, poate aici, cu ajutorul tuturor, voi reuşi şi să-mi găsesc familia biologică. Vă rog din suflet să-mi distribuiţi foarte mult anunţul. Apreciez enorm de mult ajutorul vostru!”.

Că după aproape fiecare postare de acest tip, zeci de români au început investigaţiile pentru a o ajutq pe Maria. În fina, tânăra şi-a regăsit fraţii, dar a aflat că părinţii săi au murit. Săptămânal mai multe persoane care au fost adoptate din România în anii 1990 îşi postează povestea şi dorinţa de a-şi găsi părinţii biologici. Au existat foarte multe cazuri în care aceştia au reuşit să îi găsească şi chiar să îi întâlnească, după ce au fost ajutaţi de persoanele care au văzut postarea pe pagina de Facebook.





"The never forgotten children of România" a fost o idee a Ilenei Cunniffe Baiescu, o româncă stabilită la Gallway-în Irlanda, care a trecut şi ea printr-o situaţie asemănătoare. Ileana a fost mulţi ani în căutarea fraţilor daţi spre adopţie în străinătate în anii '90. Şi-a găsit una dintre surori în Anglia şi şi-a căutat vreme îndelungată celălalt frate, dat spre adopţie în vară anului 1990, la vârstă de 3 ani. Aşa a ajuns să lanseze în ianuarie 2015, pagină de pe Facebook, care este de fapt o platformă dedicată celor care vor să-şi cunoască rădăcinile. Ileana şi-a regăsit fratele în 2016, după 14 luni de căutări. A fost al 70-lea caz rezolvat. Comunitatea platformei număra în prezent aproape 130.000 de membri.



”În ultimii 6 ani, împreună cu o minunată echipă de voluntari, am ajutat peste 1.200 de copii adoptaţi din România să găsească şi să se reunească cu familiile lor de naştere. Tot ceea ce facem este voluntar şi gratuit. Reunirea familiilor este ceea ce reuşim cel mai bine, dar este atât de copleşitoare, sfâşietoare şi extrem de dificilă atunci când ajungem adesea la uşă unei familii foarte sărace. Atât de mulţi dintre ei încă se luptă într-o sărăcie greu de descris. Nu putem schimba viaţă tuturor, dar ne-am dori să putem face o mică diferenţă pentru câţiva dintre ei", spune Ileana Cunniffe Baiescu, într-o postare pe reţeaua de socializare, prin care solicita ajutor financiar pentru a face că reîntâlnirea tinerilor cu familiile lor, unele foarte sărace, să fie una şi mai fericită.