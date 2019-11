Topul celor mai tari destinaţii din 2020, întocmit de National Geographic:

Tăiate iniţial într-o stâncă de către faraonul egiptean Ramses II (cca. 1303 î. Hr.), templele de la Abu Simbel sunt comori arheologice şi minunăţii ale ingineriei moderne. Puteţi trece de la o cameră la alta prin Marele Templu de 98 de metri înălţime, păzit de patru figuri gigantice ale faraonului, dar şi de imagini ale primei sale soţii, Nefertari, gravate pe pereţi acum mai bine de 3.000 de ani. Lunile februarie şi martie sunt cele mai potrivite pentru o astfel de experienţă.

Marele Templu de 98 de metri înălţime din Abu Simbel Egipt FOTO Shutterstock

Cea mai veche aşezare europeană din India câştigă notorietate ca un hub de artă. Litoralul Kochi, situat în statul Kerala din sud-vestul Coastei Malabar, a fost fondat în 1500 de Portugalia, pentru a guverna portul tropical. Acest trecut colonial este cel mai prezent în istoricul Fort Kochi, districtul de pe malul apei, unde mai multe proprietăţi din epoca olandeză şi britanică găzduiesc galerii şi cafenele. Bienalele Kochi-Muziris, în care sunt expuse opere contemporane indiene şi internaţionale, vor avea loc în perioada 12 decembrie 2020-10 aprilie 2021. Pe lângă vizita galeriilor, e recomandat să participaţi şi la o reprezentaţie a Kathakali, dans tradiţional.

Apus peste plase de pescuit în Kochi, India FOTO Shutterstock

Parţial distrus în timpul Războiului Bosniac ce a avut loc în perioada 1992-1995, oraşul este bogat în istorie, însă încă poartă cicatricile trecutului. Numeroase clădiri din Oraşul Vechi au fost reconstruite sau restaurate în cei 25 de ani de la acordurile de pace de la Dayton. În jur veţi vedea clădiri abandonate pline de găuri care sunt decorate de artiştii locali şi internaţionali cu picturi murale. Cea mai simbolică imagine a păcii din Mostar este Stari Most sau Podul Vechi, ce datează din secolul al XVI-lea, reconstruit în 2004. Podul Vechi conectează partea de vest a majorităţii creştine croate din Mostar cu estul bosniac. Luna mai este cea mai potrivită perioadă pentru vizitarea oraşului Mostar, deoarece se vor marca 25 de ani de pace.

Podul Vechi din Mostar, Bosnia şi Herţegovina datează din secolul XVI FOTO Shutterstock

Este momentul oportun pentru a „sări prin Inelul de Foc“, pentru că niciun drum nu leagă restul Rusiei de Peninsula Kamchatka, destinaţia în formă de deget mare a Orientului rus. Extinzându-se în mare între arhipelagul japonez şi Insulele Aleutine, Kamchatka, lungă de 1250 de kilometri, face parte din Inelul de Foc, lanţul de vulcani şi situri active seismic care conturează Oceanul Pacific. Datorită densităţii şi diversităţii incredibile ale vulcanilor, a proprietăţilor geotermale şi a vieţii sălbatice găsite aici, şase zone separate ale peninsulei sunt incluse în patrimoniul mondial al Vulcanilor din Kamchatka. Deplasarea este mult mai plăcută cu echipele de aventură, acestea oferind un număr tot mai mare de tururi: drumeţii spre vulcani, heli-schi, rafting şi vizite în taberele de tundră. August şi septembrie sunt lunile cele mai bune pentru o astfel de experienţă.

Mutnovsky, vulcan activ din sudul Peninsulei Kamchatka Rusia FOTO Shutterstock

„Păşeşte în sate aproape neatinse de timp“ este motivul pentru care „National Geographic“ recomandă ca destinaţie de călătorie provincia cheineză. Cea mai potrivită perioadă pentru vizită este aprilie-mai. Din punct de vedere istoric, Guizhou este una dintre cele mai izolate şi nedescoperite provincii din China, cu o climă răcoroasă graţie regiunii muntoase. De asemenea, satele tradiţionale ale grupurilor etnice minoritare, precum Bouyei, Dong şi Miao, au poveşti interesante.

Clădiri în stil vechi din oraşul Kaili, Provincia Guizhou, China FOTO Shutterstock

Tohoku, Japonia – locul în care poţi să mergi tot anul

La mai puţin de trei ore cu trenul de la Tokyo, gazda Jocurilor Olimpice de vară 2020, Tohoku ar trebui să obţină o medalie de aur pentru cea mai bună destinaţie necunoscută de călătorie. Această regiune prezintă păduri verzi, chei şi lacuri, cratere, temple şi sfinţi vechi de mii de ani, dar şi festivaluri locale.

Cu toate acestea, mai puţin de doi la sută dintre turiştii internaţionali vin aici. Traseul de coastă Michinoku se întinde de la Aomori la Fukushima. Acesta din urmă a fost devastat de tsunamiul din 2011, iar traseul nou deschis este un simbol al renaşterii zonei. Pentru schiori, Tohoku înregistrează în mod regulat unele dintre cele mai grele ierni ale planetei. Pont: Cazează-te la Koganezaki Furofushi Onsen, din Aomori, care oferă 70 de camere şi un izvor cald în aer liber, cu vedere la Marea Japoniei.

Iarna, pădurile verzi din Tohoku sunt transformate de ninsoare în monştri de omăt

Pădurile de zăpadă din Tohoku, Japonia FOTO Shutterstock

National Blue Trail, Ungaria

National Blue Trail oferă experienţa unei drumeţii pe un traseu european mai puţin cunoscut. În ciuda lipsei de creste înalte, punctul cel mai înalt fiind Muntele Kékes de 3,327 metri, Ungaria este o destinaţie de drumeţie de vis datorită National Blue Trail. La distanţă de 1126 de kilometri de muntele Irottko, la graniţa de vest cu Austria, până în satul de la nord-est de Hollóháza, în apropierea Slovaciei, Traseul Albastru (Kéktúra în maghiară) este însoţit de o serie de indicatoare vopsite în alb şi albastru. Inaugurat în 1938 şi recunoscut drept primul traseu de mare distanţă al Europei, National Blue Trail începe în Spania şi se încheie (cu conexiuni cu feribotul) în Cipru.

Pont: Ideal ar fi să faci călătoria în august-septembrie, iar pentru a ajunge acolo trebuie să obţii un paşaport Blue Trail pentru a câştiga timbre la punctele de control de-a lungul traseului. Colectează toate cele 147 de timbre şi primeşti un Blue Trail Badge.

Capelă aflată pe National Blue Trail, Ungaria FOTO Shutterstock

Telč, Cehia

Dacă vei vizita Telč vei fi fermecat de un decor de basm. Cu o arhitectură renascentistă italiană, nu este de mirare că oraşul Telč din sudul Cehiei (Republica Cehă) este numit uneori Florenţa cehă. Situat la jumătatea distanţei dintre Praga la nord şi Viena la sud, oraşul de cărţi de poveste a fost inaugurat oficial în secolul al XIV-lea ca răscruce pe rutele comerciale între Boemia, Moravia şi Austria. Zidurile de piatră şi o serie de bălţi de peşte artificiale au ajutat la protejarea centrului istoric al oraşului Telč, devenind patrimoniu mondial UNESCO. Piaţa triunghiulară este mărginită de un curcubeu de case burgheze, construite iniţial din lemn şi reconstruite cu piatră după ce incendiul din 1530 a decimat oraşul. Din piaţă, mergi până la castelul Telč. Fostul castel gotic a fost transformat într-o bijuterie renascentistă de către nobilul Zachariáš din Hradec şi soţia sa, Kateřina, al căror gust italian reprezintă sursa de inspiraţie a Telč.

Pont: În Telč e bine să mergi în perioada mai-septembrie. Fă turul castelului Telč pentru a vedea somptuosul paraclis din stuc construit în jurul anului 1580 ca loc de odihnă pentru Zachariáš şi Kateřina.

Telč, Cehia FOTO Shutterstock Telč, Cehia FOTO Shutterstock

Insulele Magdalen, Canada

Atunci când mergi pe gheaţă e uşor să uiţi că există un ocean sub tine. Această lume îngheţată oferită de Insulele Magdalen este completată de cerul de un albastru impresionant, soarele strălucitor, vântul care vibrează ca un violoncel şi tot albul din jur. În Golful St. Lawrence, din largul Insulelor Magdalen, Quebec, animalele adulte migrează din zona arctică, femelele însărcinate caută gheaţă potrivită pentru naştere şi urmează masculii dornici de împerechere. Puii se nasc pe gheaţă la sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii martie. Focile de Groenlanda tinere sunt unele dintre cele mai captivante creaturi de pe planetă, cu ochi mari, nas de cărbune şi blană moale.

Perioada oportună pentru a vizita Insulele Magdalen este februarie-martie. Expediţiile se fac cu barca Liveaboard, iar hotelul Madelinot organizează excursii în grup mic cu elicopterul.

Insulele Magdalen, Canada FOTO Shutterstock

Wales Way, Marea Britanie

Trei noi rute de turism naţionale, denumite în mod colectiv Wales Way, prezintă cel mai surprinzător traseu plin de legende. Cambrian Way este cel mai lung dintre cele trei drumuri, aflându-se de-a lungul coloanei vertebrale a Ţării Galilor. Întins între munţi şi mare, Coastal Way oferă o călătorie de 289 de kilometri în jurul golfului Cardigan pe coasta de vest a ţării. North Wales Way este un traseu comercial vechi de 120 de kilometri de la nord-estul Queensferry până la Insula Anglesey. Fiecare itinerariu este o poartă către aventuri în aer liber.

Ce poţi face acolo? Drumeţie pe urmele lui Edmund Hillary pe Muntele Zăpezii, surf la Adventure Parc Snowdonia şi coasteering (un nou sport de aventură care combină alpinismul, săritura pe stânci, snorkeling şi multe altele) pe coasta Pembrokeshire. Perioada mai-iunie este cea mai potrivită pentru activităţile enumerate anterior.

Wales Way, Marea Britanie FOTO Shutterstock

Alte destinaţii menţionate de National Geographic sunt: Parcul Naţional Zackouma (Chad), Philadelphia (Pennsylvania), Puebla (Mexic), Deşertul Kalahari (Africa de Sud), Grand Canyon National Park (Arizona), Maldives, Tasmania (Australia), Asturias (Spania), Göbekli Tepe (Turcia), Provincia Mendoza (Argentina), Guatemala, Parma (Italia), Insulele Canare (Spania), Białowieża Forest (Belarus/Polonia), Grossglockner High Alpine Road (Austria).