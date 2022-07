Ce presupun serviciile all inclusive pe litoral şi cât costă în România şi Bulgaria

Consultanţii IRI Travel, principalul touroperator specializat atât pe litoralul bulgăresc, cât şi pe cel românesc, remarcă faptul că foarte mulţi turişti au aşteptat până acum şi îşi fac rezervările cu puţin timp înainte de începerea vacanţelor, iar aceasta se vede din numărul mare de comenzi primite. În prezent, agenţiile de turism recuperează vânzările mai scăzute din perioada de early booking, situaţie marcată şi de izbucnirea conflictului din Ucraina.

Şi pentru luna august există foarte multe oferte speciale şi oferte last minute. De multe ori turiştii rezervă astăzi şi intră tot astăzi la cazare, atât pentru Bulgaria, cât şi pentru România, Grecia şi Turcia.

”Până la ora actuală am sesizat o amânare a deciziei de achiziţionare a vacanţelor din partea turiştilor, iar motivele au fost evidente – nesiguranţa financiară şi inflaţia galopantă. În ultima săptămână am înregistrat un aflux mare de rezervări last minute atât pentru litoralul românesc, cât şi pentru Bulgaria, Grecia şi Turcia. Turiştii s-au decis că merită să uite de stresuri şi să-şi petreacă vacanţele în destinaţiile preferate. Estimăm un grad de ocupare foarte mare pentru luna august, care este, de altfel, luna concediilor, dar şi pentru capătul de sezon din luna septembrie. Observ o creştere a cererii pentru hotelurile all inclusive de pe litoralul românesc”, subliniază Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Dacă pe litoralul bulgăresc, majoritatea hotelurilor de 3 şi 4 stele oferă regim all inclusive, în total fiind circa 300 de unităţi de cazare cu acest tip de servicii, pe litoralul românesc, în acest sezon sunt 36 de hoteluri cu astfel de servicii, dintre care 11 sunt în Mamaia – Mamaia Nord, 2 în Eforie Nord, 4 în Neptun-Olimp, 8 în Jupiter, 8 în Venus, 2 în Saturn şi 1 în Mangalia. Majoritatea hotelurilor all inclusive de pe litoralul românesc sunt de 3 şi 4 stele, dar există şi două hoteluri de 5 stele, în Mamaia şi Saturn.

Ce presupun serviciile all inclusive pe litoralul românesc

Cele 36 de hoteluri all inclusive de pe litoralul românesc oferă servicii all inclusive standard (marea majoritate), all inclusive light şi ultra all inclusive.

► Hotelurile cu servicii all inclusive standard oferă mic dejun, prânz şi cină tip bufet suedez, gustare - snacks-uri, cafea, apă (plată şi minerală) între masa de prânz şi cină. Ca băuturi, sunt incluse atât la restaurant, cât şi la piscină sau la bar / beach bar apă (plată şi minerală), băuturi răcoritoare (carbogazoase şi necarbogazoase), cafea şi ceai. De asemenea, sunt incluse băuturi alcoolice autohtone precum vinul casei draft (vin alb şi vin roşu), bere draft, aperitive, digestive şi uneori băuturi spirtoase autohtone în special la hotelurile de 4 stele (vodcă, brandy, rom, vermut şi lichior). Băuturile din import şi preparatele de bar se servesc în general contra cost. De obicei băuturile incluse în pachet nu sunt îmbuteliate şi sunt oferite la draft / pahar. Accesul este gratuit la piscină, cu şezlong şi umbrelă, în limita locurilor disponibile. După o anumită oră, în general 21.00 sau 22.00, toate băuturile sunt contra cost. Anumite hoteluri au şi cluburi şi ateliere pentru copii respectiv servicii de entertainment, spectacole de varietăţi etc.

► Hotelurile cu servicii all inclusive light au în general o gamă de băuturi mai limitată inclusă în pachet (fără băuturi spirtoase sau acestea se pot consuma doar în timpul meselor) şi oferă mai puţine facilităţi precum spectacole, cluburi pentru copii etc. De multe ori nu sunt incluse băuturile la beach-bar şi pool-bar şi între mese.

► Hotelurile cu servicii ultra all inclusive oferă şi băuturi de import / branduri internaţionale, atât la restaurant, cât şi la bar / beach bar sau la piscină. De asemenea, au o gamă şi mai variată de preparate culinare şi mai multe activităţi recreative.

Cât costă all inclusive în România şi în Bulgaria

Ţinând cont că atât litoralul românesc, cât şi cel bulgăresc sunt cele mai accesibile litoraluri pentru turiştii români iar hotelurile all inclusive sunt la mare căutare, specialiştii IRI Travel au realizat o comparaţie de tarife, prin simularea unor rezervări pentru 6 nopţi începând cu 15 august, pentru un adult. Au fost alese tarifele medii, evitându-se extremele.





Astfel, la 3 stele all inclusive în Bulgaria, un adult va plăti pentru un sejur între 250 şi 400 de euro (deci camera dublă costă între 500 şi 800 de euro), iar la 4 stele all inclusive, între 310 şi 500 de euro (camera dublă, între 620 şi 1000 de euro). Fireşte, sunt anumite hoteluri unde tarifele pot ajunge până la 1000 de euro de persoană.





La 3 stele all inclusive pe litoralul românesc, un adult va plăti pentru un sejur de 6 nopţi între 240 şi 390 de euro de persoană, iar la 4 stele all inclusive, între 300 şi 490 de euro de persoană.

Topul preferinţelor all inclusive pe staţiuni în România şi Bulgaria pentru sezonul 2022

România

1. Mamaia

2. Saturn

3. Venus

Bulgaria

1. Albena

2. Sunny Beach

3. Nisipurile de Aur

Pe litoralul românesc, majoritatea hotelurilor se vor închide după 10 septembrie, în special din cauza faptului că anul şcolar începe pe 5 septembrie.

Pe litoralul bulgăresc, multe hoteluri vor fi deschise până pe 10 octombrie şi vor promova oferte speciale extra-sezon, aşa cum va fi şi în cazul Greciei şi al Turciei.