Care sunt destinaţiile cu cele mai ieftine zboruri la final de 2018

„Pentru cei mai mulţi dintre noi, primele zile de vacanţă ne urcă pe cele mai înalte culmi de bucurie, ca spre final să avem senzaţia că am aterizat pe o nouă planetă atunci când ne întoarcem acasă, la birou sau la şcoală. Este un sentiment cu care am observat că, în general, cei care călătoresc pe perioade limitate de timp au de-a face, indiferent de naţionalitate. Finalul de vară nu e, însă, egal cu ultima vacanţă din acest an, cu atât mai mult cu cât românii care vor să plece din nou la drum, chiar şi pentru un weekend, în destinaţii populare şi fascinante, cu un cost mediu de zbor de până la 55 de euro”, a declarat Mircea Giurcă, reprezentantul momondo în România.

Top 10 cele mai ieftine destinatii internationale din Europa, final de 2018 Nr. crt. Oras, tara Cost mediu pentru un zbor dus-intors / pers (EUR) 1 Milano, Italia 37 2 Marsilia, Franta 44 3 Atena, Grecia 45 4 Berlin, Germania 46 5 Paphos, Cipru 50 6 Bruxelles, Belgia 51 7 Palermo, Italia 51 8 Treviso (Veneţia), Italia 51 9 Bologna, Italia 52 10 Roma, Italia 55

Acest studiu a fost realizat online în 2018 la iniţiativa momondo. Costurile menţionate se bazează pe căutările de zboruri de pe momondo.ro, făcute luna septembrie 2018, cu date de călătorie cuprinse între 1 octombrie - 31 decembrie 2018, cu plecare din România. Costurile biletelor de avion sunt pentru zboruri dus-întors, la clasa economică, pentru un adult. Toate aceste preţuri pot avea parte de modificări ulterioare sau să nu mai fie disponibile.