Un toy fox terrier de 22 de ani a intrat în Cartea Recordurilor drept cel mai bătrân câine din lume

Pebbles s-a născut pe 28 martie 2000 şi a fost înscrisă în Cartea Recordurilor în această lună. Stăpânii lui Pebbles, Julie şi Bobby Gregory din Carolina de Sud au hotărât să-l înscrie pe câine la Cartea Recordurilor după ce au văzut ştirea legată de TobyKeith, precedentul deţinător al titlului, în vârstă de 21 de ani.

Cuplul din Carolina de Sud l-a adoptat pe Pebbles în 2000, când se aflau în căutarea unui câine de rasă mai mare, potrivit Digi24.

„Sărea şi lătra atât de mult încât eu şi Bobby ne-am dat seama că nu avem de ales decât să o cunoaştem. A fost dragoste la prima vedere. Întotdeauna glumesc pe seama ei şi ne spun cât de uimitor este că încă o avem, în condiţiile în care majoritatea ne cunosc de peste 20 de ani şi îşi aduc aminte când am adus-o acasă”, a spus Julie.

Recordul mondial Guinness pentru cel mai vârstnic câine care a trăit vreodată aparţine unui ciobănesc australian, al cărui nume a fost Bluey şi care a trăit 29 de ani şi cinci luni.

Meet Pebbles, The Fox Terrier That Is The World's Oldest Dog at 22 Years https://t.co/rEEQWaTNnd pic.twitter.com/ODe4qcz9pe