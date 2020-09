Un deputat din Argentina a început să-i sărute sânii soţiei în timpul sesiunii online a parlamentului

Videoclipul cu scena respectivă a devenit repede viral pe reţele sociale, relatează AFP citată de Agerpres.



Pe ecranul uriaş instalat în parlament, în cursul acestor şedinţe unde doar o parte dintre deputaţi sunt prezenţi fizic şi în timp ce unul dintre ei lua cuvântul, o femeie a apărut într-o secţiune a ecranului alături de deputatul Juan Emilio Ameri.

Deputatul din provincia Salta (nord-est), care în acel moment era în plină şedinţă, a început să-i umble soţiei pe sub tricou şi să-i sărute sânii. Sesiunea parlamentară a fost mai întâi întreruptă, apoi suspendată, de către preşedintele parlamentului Sergio Massa.



„De-a lungul acestor luni de telemuncă am trăit diferite situaţii: un deputat a adormit, un altul s-a ascuns, dar astăzi am trăit o situaţie care depăşeşte regulile bunei cuviinţe a acestei instituţii”, a declarat Massa.



Live on Argentina TV

As other legislators debated a bill, deputy Juan Emilio Ameri of the ruling Peronist party pulled down his wife's shirt & kissed one of her breasts.

He later claimed his internet connection was poor & he had been caught unaware. The lawmaker was suspended pic.twitter.com/lGMikNPaVV