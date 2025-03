Imagini șocante cu submarinul turistic egiptean Sindbad au fost făcute publice vineri, arătând cum vasul începe să se scufunde în Marea Roșie, în timp ce pasagerii urcau la bord. Strigătele de panică ale turiștilor se aud pe fundal, în timp ce submarinul, cu hubloul încă deschis, începe să se scufunde.

Deși clipul nu arată ce se întâmplă în interiorul submarinului, trapa este în mod clar încă deschisă, ceea ce implică faptul că acea cabină s-a umplut cu apă, scrie Daily Mail.

În câteva secunde, turiștii îngroziți sunt complet scufundați și nevoiți să înoate pentru a-și salva viața în marea imensă în care Sinbad s-a scufundat joi.

În dezastru au murit șase dintre cei 45 de pasageri aflați la bord, inclusiv doi copii. Ceilalți 39 de pasageri și cinci membri ai echipajului au fost salvați. Cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma dezastrului, patru dintre acestea - inclusiv un copil - fiind în stare critică.

Poliția egipteană a demarat o anchetă privind dezastrul și a interogat echipajul, potrivit BBC. Liderul echipajului ar fi obținut „certificatele științifice” corecte, iar Sindbad avea o licență valabilă.

Investigațiile inițiale au arătat că submarinul a lovit un recif și, ulterior, a pierdut presiunea la 20 de metri adâncime, a declarat Asociația Tour Operatorilor din Rusia într-o postare pe Telegram.

Tragedia a avut loc în timp ce 45 de turiști - din Rusia, India, Norvegia și Suedia - se pregăteau pentru o excursie subacvatică de agrement pentru a vedea recifele de corali din largul coastei egiptene.

Cele șase persoane care au murit erau toate cetățeni ruși, a confirmat guvernatorul provinciei Mării Roșii, Amr Hanafy.

Detaliile complete privind identitatea victimelor nu au fost încă publicate, însă consulatul rus din Hurghada a confirmat că doi copii se numără printre persoanele decedate.

Mamă a două copii, Dr. Kristina Valliulina, în vârstă de 39 de ani, un pediatru care inițial fusese catalogat drept mort de către autoritățile egiptene, ar fi supraviețuit tragediei submarinului împreună cu cele două fiice ale sale.

”Ne exprimăm sincerele condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor”, a declarat consulul. ”În prezent, șapte cetățeni ruși, inclusiv cinci minori, rămân internați în spitalele din Hurghada. Potrivit medicilor, starea lor nu este alarmantă”.

Relatări dramatice ale groazei de pe submarin au apărut astăzi, supraviețuitorii amintindu-și acum momentul exact în care au știut că ceva nu este în regulă.

„Stăteam la coadă la îmbarcare, când submarinul a început să se scufunde în apă”, a declarat Regina, care se afla la bord cu cei doi copii ai săi, în vârstă de nouă și zece ani. Egipteanul care era responsabil de îmbarcare a strigat Stop, stop!. Dar, bineînțeles, nimeni din interior nu l-a auzit. Ne-a strigat Mai repede, mai repede, mergeți la ponton, de pe care oamenii se îmbarcau”.

Regina spune că ea și familia ei au fost „salvați de faptul că ne aflam pe partea de sus a submarinului” și „nu am avut timp să intrăm”.

Ea a explicat că au „împins copiii afară” în timp ce nava începea să se scufunde sub apă cu hubloul deschis. „Am înțeles că nu voi putea urca pe ponton. Am încercat să înot departe de submarin”, a declarat ea pentru agenția de presă Baza, adăugând că se temea că curenții o vor trage sub apă.

”Am înotat departe, m-am așezat pe structurile care au fost construite în jurul pontonului pentru a putea acosta aici. De acolo m-am mutat pe ponton. Nu era nicio vestă de salvare, niciun colac de salvare, nicio vestă, absolut nimic pe ponton”, a spus ea.

„Bărcile de salvare au început să se apropie. Nu era niciun medic printre ele. Poliția și toți oamenii din jur au încercat să scoată oamenii de acolo”.

Regina, care a reiterat că Sinbad „nu s-a scufundat complet”, ci „pur și simplu a coborât în apă” în timp ce oamenii se îmbarcau, a criticat membrul echipajului responsabil pentru „greșeala” periculoasă.

Elena Boldareva, o altă supraviețuitoare a tragediei, a declarat că pasagerii încercau de urgență să scape din submarin când acesta a început să facă sub apă.

”Unii au reușit să înoate, alții nu”, a declarat ea pentru The Express, dezvăluind cum ea și soțul ei au reușit să iasă în siguranță - dar mama și fiica ei nu.

Boldareva a declarat că cei doi sunt printre cei spitalizați în stare critică.

Ea a menționat că oamenii de pe bărcile din apropiere s-au grăbit să ajute și au putut fi văzuți încercând să scoată din apă victimele tragediei submarinului.

Unuia dintre pasageri i s-a spus de către un membru al echipajului că ”nu știe să înoate”.

Martorii spun că submarinul s-a scufundat fără să se asigure că trapele erau închise, dar SHOT a raportat că este posibil să fi existat o defecțiune tehnică.

Sinbad a fost echipat cu hublouri mari pentru a permite pasagerilor să vadă coralii spectaculoși și viața marină din Marea Roșie și a putut coborî la o adâncime de 25 de metri, potrivit site-ului web al companiei.

Potrivit operatorului, Sharm Hurghada Excursions, turul subacvatic durează trei ore și costă 68 de lire sterline pentru adulți și 35 de lire sterline pentru copii.

Compania se laudă că excursiile sale permit vizitatorilor să admire viața subacvatică din Hurghada și reciful de corali extins, să se bucure de o experiență de scufundare în timp ce rămân la uscat și să vadă viața subacvatică la adâncime. De asemenea, compania susține că deține două dintre cele doar „14 submarine de agrement reale” din lume.

Site-ul web pentru Sindbad Submarines continuă: „Oferă 44 de locuri pentru pasageri - două locuri pentru piloți și o fereastră de vizionare rotundă considerabilă pentru fiecare pasager”.

Submarinul, care este deținut de un egiptean, a fost autorizat, la fel și căpitanul echipajului, a declarat guvernatorul Hanafy.

Marea Roșie este un centru important pentru industria turistică crucială a Egiptului, un pilon al economiei, în care turiștii ruși joacă un rol tot mai important.

Cu toate acestea, au existat mai multe incidente recente în care ambarcațiuni turistice s-au răsturnat în mare

În luna iunie a anului trecut, o ambarcațiune s-a scufundat după ce a suferit avarii grave din cauza valurilor mari, deși nu au fost raportate victime.

Iar în noiembrie, o ambarcațiune turistică s-a răsturnat în timp ce transporta 31 de turiști și 13 membri ai echipajului într-o excursie de scufundări de mai multe zile. Mass-media locală a raportat că cel puțin 11 persoane au murit în urma incidentului, care a fost de asemenea pus pe seama valurilor mari.

La momentul respectiv, guvernatorul provinciei Mării Roșii a declarat că ambarcațiunea, Sea Story, trecuse o inspecție de siguranță cu opt luni înainte.

Luna trecută, o ambarcațiune turistică s-a răsturnat în timp ce se îndrepta spre Hurghada după ce fusese supusă unor lucrări de întreținere.

Un raport al Organizației Națiunilor Unite a clasat Egiptul pe primul loc în Africa în ceea ce privește veniturile din turism în 2024, cu 10,89 miliarde de lire sterline, de peste două ori mai mult decât câștigurile sale din veniturile de la Canalul Suez, subliniind rolul vital al turismului în susținerea economiei greu încercate.