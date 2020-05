Sute de musulmani s-au adunat la rugăciune într-o parcare Ikea. Imaginea a făcut înconjurul lumii

În weekend, milioane de musulmani din întreaga lume au sărbătorit Eid - sfârşitul lunii sfinte a Ramadanului. Dar, pentru a se ruga împreună, păstrând distanţarea socială, o moschee din Germania a avut ideea ingenioasă de propune reprezentanţilor IKEA local să permit folosirea parcării magazinului local, scrie The Independent.

Într-o declaraţie de mulţmire, reprezentanţii moscheei au declarat:„ Am vrea să mulţumim poliţiei din Wetzlar, biroului de ordine publică din Wetzlar, conducerii IKEA Wetzlar, fraţilor noştri şi tuturor celor care au contribuit pentru a face această rugăciune posibilă".

Imaginea a ajuns virală.

Eid Mubarak all✨



Especially to this Ikea branch in Germany.



Local Muslims asked if they can use the car park for prayers in order to maintain distancing per regulations. And Ikea said yes pic.twitter.com/6EDLmjkY9I