O tânără a uimit internetul după ce şi-a „blindat“ bolidul cu două milioane de cristale Swarovski. Ce le-a răspuns celor care au criticat-o

Daria Radionova a făcut furori pe internet după ce şi-a acoperit maşina, un Lamborghini Aventador în valaore de peste 300.000 de euro, cu două milioane de cristale Swarovski, scrie Daily Mail. Ea şi-a prezentat piesa la o paradă a maşinilor de lux ce a avut loc în Londra.

Supermaşina de culoare neagră, care înainte să sufere preţioasele modificări atingea o viteză de 217 km/h, a fost „înfrumuseţată“ de o companie din Londra. Maşina are un motor V12 de 6,5 litri şi poate ajunge la 60 km/h în doar 2,8 secunde şi la 120 km/h în 8,5 secunde.

Specialiştii auto sunt de părere însă că plasarea cristalelor pe caroserie va avea probabil un impact negativ asupra performanţei acesteia din cauza creşterii greutăţii şi perturbării fluxului de aer.

„Nu am cuvinte să descriu cât e de strălucitoare. O iubesc!“, a scris modelul pe reţelele de socializare, unde a publicat mai multe imagini în care numeroşi oameni făceau poze bolidului.

În plus, Daria Radionova le-a răspuns şi celor care au criticat-o fiind de părere că este un gest exagerat. „Îmi spun Boss Lady şi-mi place la nebunie! În acelaşi timp, sunt o mulţime de hateri şi nu înţeleg de ce. Nu că m-ar afecta în vreun fel, doar mă amuză. «Banii ăştia ar fi trebuit donaţi», «Te răsfaţă un bărbat cu bani», «Cheltui banii părinţilor», pe bune? Nu v-am cheltuit vouă banii, nu v-am afectat în vreun fel viaţa cu decizia mea, am făcut-o pentru că îmi place. Nu am niciun iubit bătrân şi bogat şi e minunat să nu depinzi de nimeni. Muncesc din greu şi în fiecare zi încerc să devin mai bună. Înainte simţeam că e imposibil să am un Lamborghini, iar acum simt că pot avea un Bugatti. Credeţi-mă, totul depinde de felul în care gândiţi. Fiţi pozitivi, nu mai urâţi oamenii, iubiţi-vă viaţa indiferent de cum este ea şi veţi vedea că se va schimba în bine“, a scris modelul pe Instagram.

Cei care s-au ocupat de „împodobirea“ bolidului au declarat că au lucrat 700 de ore, pe parcursul a două luni.

Tânăra, care în prezent este model şi fashion designer, a mai avut un Bentley Continental GT, care a fost acoperit pe alocuri cu cristale, un Mercedes-Benz CLS, acoperit integral, iar în 2018 – un Lamborghini Huracan cu peste 1,3 milioane de cristale. Modelul şi-a făcut studiile în Marea Britanie, iar despre părinţii ei se ştie doar că sunt oameni de afaceri înstăriţi originari din Moldova.

