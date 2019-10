Momentul în care la o înmormântare s-a auzit din groapă vocea decedatului: „Lăsaţi-mă să ies, e întuneric aici“. Cum au reacţionat cei prezenţi VIDEO

Cei care au participat la funerariile lui Shay Bradley, veteran în armata irlandeză, au avut un moment de confuzie, urmat de hohote de râs, atunci când au auzit vocea acestuia din sicriu chiar în momentele în care îşi luau rămas bun.

Shay a strigat dintr-o dată: „Hei! Lăsaţi-mă să ies!“.

Oamenii şi-au dat seama după câteva momente că bărbatul pusese la cale o ultimă farsă şi îşi înregistrase vocea.

În timp ce se auzeau bătăi în „capacul sicriului“, vocea înregistrată a lui Shay devenea tot mai stridentă, iar bărbatul striga din groapă: „Unde naiba sunt? Lăsaţi-mă să ies. E al naibii de întuneric aici. Ăla-i preotul pe care îl aud? Sunt Shay şi sunt într-o cutie... La naiba, sunt mort“.

Shay a început apoi să cânte apoi o melodie prin care îşi lua rămas bun, iar oamenii prezenţi au râs în hohote.

Shay a murit în 8 octombrie, după o boală care l-a chinuit în ultimii ani. După ce scenele de la înmormântarea lui au fost postate online şi s-au viralizat, fiica acestuia a explicat într-un mesaj pe Twitter că Shay a plănuit totul din dorinţa ca cei dragi să râdă cu poftă la înmormântarea lui.

Here is a picture of the legend himself. My dad, Shay Bradley. It was his dieing wish that we played this at his funeral. What a man.... To make us all laugh when we were incredibly sad..... He was some man for one man.... Love you forever Poppabear #Shayslastlaugh pic.twitter.com/YkG2ecKAaL