La ce alimente a renunţat Andreea Raicu şi ce cuprinde rutina ei zilnică de îngrijirea a corpului şi psihicului VIDEO

„Acceptarea este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-am învăţat. Trebuie să mă accept exact aşa cum sunt, chiar dacă uneori dimineaţa mă trzesc mai obosită, cu cearcăne, cu riduri – că poate nu am băutat atâta apă cât ar fi trebuit să beau, şi cu toate emoţiile pe care le am în momentul respectiv. Dimineaţa meditez, stau câteva momente în care pur şi simplu mă conectez la mine, să văd ce simt. Este foarte important să vezi ce este înăuntrul tău, altfel nu ştii ce să-ţi oferi, nu ştii care-s nevoile tale şi nu ştii cum să ţi le îndeplineşti. Altfel, toate acestea creează frustrări., apoi anxietate şi depresie. Pe măsură ce nu apar emoţiile, încerc să le accept şi să nu fug de ele. Asta este cea mai mare provocare, să nu fugi de emoţiile tale. Primul impuls pe care îl avem în timpul unei emoţii puternice este să luam telefonul şi intrăm pe social media, în acest fel fugim de emoţie. Alţi aomeni beau, fac sex compulsiv sau shopping online, doar să nu simtă emoţia. În acest fel emoţia nu se eliberează, ci rămâne în interior. Şi emoţie peste emoţie creează oamnei isterici. Este extrem de eliberator să stai şi să simţi depresia, tristeţea, furia. Simţi prin toţi porii, iar apoi eşti eliberat“, a povestit Amdreea Raicu.

În privinţa alimentaţiei, Andreea spune că întotdeauna îşi ascultă corpul atunci când face alegeri Consideră că este cel mai minunat dar pe care l-am primit şi ne poate spune tot ce avem nevoie. 9 ani de zile nu a mâncat carne, după care a simţit nevoie să revină la acest obicei alimentar. A început să mănânce o dată pe săptămână, dar s-a simţit rău. Andreea povesteşte că se simţea tot mai obosită, digestia era tot mai greoaie şi se confrunta cu lipsa energiei. Aşa a ajuns să renunţe din nou la carne. De asemenea, evită zahărul, mezelurile, glutenul, prăjelurile şi grăsimi nesănătoase.

„Multă lume mă întreabă ce tratamente folosesc pentru ten. Cel mai bun tratament este somnul, dacă nu dorm 8 ore se vede imediat. De asemenea, dacă nu beau cantitatea de apă necesară se vede imediat. Importante sunt alimentaţia, sportul şi timpul cu mine. Este tot ce am nevoi ca să-mi fie bine, să am energie şi să pot să mă încarc pentru tot ce am de făcut“, a mai spus Andreea Raicul la Adevărul Live.

Andreea Raicu a lansat de curând cartea „Descoperă-te“, jurnal în care a strâns toate lucrurile învăţate în ceI peste 20 de ani de căutare a iubirii şi acceptării de sine.